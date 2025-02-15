Забарный и Ко обыграли аутсайдера. Сити с хет-триком новичка разбил Ньюкасл
Состоялось пять матчей АПЛ
Сегодня, 15 ноября, стартовал 25-й тур чемпионата Англии по футболу.
Чемпион АПЛ «Манчестер Сити» в центральном матче игрового дня разобрался с «Ньюкаслом». Хет-трик в составе хозяев оформил новичок «горожан» Омар Мармуш.
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«Борнмут» с Ильей Забарным победил последнюю команду АПЛ «Саутгемптон». Илья провел полный матч, а голы за «вишен» забивали Данго Уаттара, Райан Кристи и Маркус Тавернье.
«Брентфорд» обыграл в Лондоне «Вест Хэм», Егор Ярмолюк вышел на поле на 75-й минуте. Победу также одержал «Фулхэм». «Ипсвич» сыграл вничью с «Астон Виллой».
АПЛ. 25-й тур, 15 февраля.
Астон Вилла – Ипсвич – 1:1
Гол: Воткинс, 69 – Дилеп, 56.
Вест Хэм – Брентфорд – 0:1
Гол: Шаде, 4.
Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0
Гол: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84.
Саутгемптон – Борнмут – 1:3
Голы: Cулеман, 72 – Уаттара, 14, Кристи, 16, Тавернье, 83.
Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Смит-Роу, 15, Бесси, 62 - Вуд, 37.
FULL-TIME | Fantastic four! 🤩— Manchester City (@ManCity) February 15, 2025
4-0 ⚫️ #ManCity | @okx pic.twitter.com/2JgLmFXKqM
February 15, 2025
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