Забарный и Ко обыграли аутсайдера. Сити с хет-триком новичка разбил Ньюкасл

Сегодня, 15 ноября, стартовал 25-й тур чемпионата Англии по футболу.

Чемпион АПЛ «Манчестер Сити» в центральном матче игрового дня разобрался с «Ньюкаслом». Хет-трик в составе хозяев оформил новичок «горожан» Омар Мармуш.

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«Борнмут» с Ильей Забарным победил последнюю команду АПЛ «Саутгемптон». Илья провел полный матч, а голы за «вишен» забивали Данго Уаттара, Райан Кристи и Маркус Тавернье.

«Брентфорд» обыграл в Лондоне «Вест Хэм», Егор Ярмолюк вышел на поле на 75-й минуте. Победу также одержал «Фулхэм». «Ипсвич» сыграл вничью с «Астон Виллой».

АПЛ. 25-й тур, 15 февраля.

Астон Вилла – Ипсвич – 1:1

Гол: Воткинс, 69 – Дилеп, 56.

Вест Хэм – Брентфорд – 0:1

Гол: Шаде, 4.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0

Гол: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84.

Саутгемптон – Борнмут – 1:3

Голы: Cулеман, 72 – Уаттара, 14, Кристи, 16, Тавернье, 83.

Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Смит-Роу, 15, Бесси, 62 - Вуд, 37.

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