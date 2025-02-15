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Англия
15 февраля 2025, 19:00 |
1490
7

Забарный и Ко обыграли аутсайдера. Сити с хет-триком новичка разбил Ньюкасл

Состоялось пять матчей АПЛ

15 февраля 2025, 19:00 |
1490
7
Забарный и Ко обыграли аутсайдера. Сити с хет-триком новичка разбил Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 15 ноября, стартовал 25-й тур чемпионата Англии по футболу.

Чемпион АПЛ «Манчестер Сити» в центральном матче игрового дня разобрался с «Ньюкаслом». Хет-трик в составе хозяев оформил новичок «горожан» Омар Мармуш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Борнмут» с Ильей Забарным победил последнюю команду АПЛ «Саутгемптон». Илья провел полный матч, а голы за «вишен» забивали Данго Уаттара, Райан Кристи и Маркус Тавернье.

«Брентфорд» обыграл в Лондоне «Вест Хэм», Егор Ярмолюк вышел на поле на 75-й минуте. Победу также одержал «Фулхэм». «Ипсвич» сыграл вничью с «Астон Виллой».

АПЛ. 25-й тур, 15 февраля.

Астон Вилла – Ипсвич – 1:1
Гол: Воткинс, 69 – Дилеп, 56.

Вест Хэм – Брентфорд – 0:1
Гол: Шаде, 4.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0
Гол: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84.

Саутгемптон – Борнмут – 1:3
Голы: Cулеман, 72 – Уаттара, 14, Кристи, 16, Тавернье, 83.

Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Смит-Роу, 15, Бесси, 62 - Вуд, 37.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 7
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Pavel_i_CO
Відмінно!! Команда Забарного вже у зоні ЛЄ... Тепер за нашого Віталія, з міста Ліверпуль повболіваємо) 
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+3
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Mark4854590
Якось забагато Ньюкасл пропустив. А Манчестер Сіті варто привітати із вдалим придбанням
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0
contr
Защеканий посрєдсвтенний ЦЗ.
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-1
Первый Среди Равных
Голанд по тобі лавка запасних плаче
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-1
T-800
кокококо мармуши и хусановы - деньги на ветер
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-1
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