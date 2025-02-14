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Чемпионат Англии
Вест Хэм
15.02.2025 17:00 - : -
Брентфорд
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Англия
14 февраля 2025, 21:35 |
52
0

Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 февраля в 17:00 по Киеву

14 февраля 2025, 21:35 |
52
0
Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Брентфорд». Главным арбитром матча назначен Даррен Ингланд.

Вест Хэм

В январе новым главным тренером Вест Хэма стал Грэм Поттер. Смена наставника не особо повлияла на результаты команды. «Вест Хем» обыграл «Фулхем» (3:2) но затем проиграл «Кристалл Пэлас» (0:2) и сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). В предыдущем туре команда Поттера на выезде проиграла «Челси» (1:2). «Вест Хэм» набрал 27 очков и в турнирной таблице занимает 16 место. От зоны вылета команду отделяют десять баллов. «Вест Хэм» выиграл только 2 из 7 предыдущих домашних матчей.

Брентфорд

«Брентфорд» в последних пяти матчах одержал две победы (над «Саутгемптоном» 5:0 и «Кристал Пэлас» 2:1), потерпел два поражения («Ливерпуль» 0:2 и «Тоттенхэм» 0:2) и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2). Команда набрала 31 очко и закрепилась на 11 месте. На еврокубки команда не претендует, но и от зоны вылета сохраняет солидный отрыв. «Брентфорд» был одним из худших в АПЛ по выступлениям на выезде, но в последних трех гостевых матчах команда набрала 7 очков.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Из последних пяти матчей «Вест Хэм» и «Брентфорд» выиграли по два.

«Вест Хэм» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

«Вест Хэм» в домашних матчах забивает в среднем по 1,33 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,18 гола.

Возможные составы

  • «Вест Хэм»: Ареоля, Цуфал, Килман, Крессуэлл, Ван-Биссака, Альварес, Соучек, Эмерсон, Кудус, Пакета, Боуэн.
  • «Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, Коллинз, Ван ден Берг, Льюис-Поттер, Норгор, Янельт, Мбемо, Дамсгор, Шаде, Висса.

Прогноз

Команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5 (коэффициент 2,36).

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
15 февраля 2025 -
17:00
Брентфорд
Тотал меньше 2,5 2,36 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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