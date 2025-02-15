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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 15:54 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:38
344
0

ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?

Защитник Денис Попов показал наилучшие показатели стартовой скорости

15 февраля 2025, 15:54 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:38
344
0
ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?
ФК Динамо

Подходят к завершению подготовительные сборы киевского «Динамо», которое этой зимой проходят в Турции.

Одним из самых насыщенных дней завершающей недели турецких сборов был четверг, 13 февраля. В этот день команда провела две тренировки на поле.

Во время утреннего тренерский штаб вместе с научным отделом провели тестирование скоростных характеристик игроков с помощью специального оборудования для получения высокой точности результатов. Все игроки продемонстрировали высокие показатели стартовой скорости, а лучшим в спринте на 30 метров на этот раз оказался Денис Попов.

В заключительные дни сбора команда работает над тактикой, командным взаимодействием во время обороны и построения атак, переходом из одной фазы в другую, завершением атак, не забывая об упражнениях на развитие индивидуальных качеств каждого игрока. Отдельные упражнения были посвящены игре в стандартных положениях.

В пятницу, 14 февраля, киевская команда провела одну тренировку на поле. Одно практическое занятие – и в субботу, 15 февраля.

Завершающим днем ​​турецкого собрания станет воскресенье. В этот день, 16 февраля, бело-синие проведут два спарринга. Первым соперником киевлян станет команда, с которой они недавно играли в завершающем туре общего этапа Лиги Европы – латвийский РФШ. А последним соперником «Динамо» на этих сборах будет молдовский клуб «Петрокуб».

Сыграв эти матчи, команда вернется в Украину, где на клубной базе будет готовиться к матчу с Карпатами, который состоится в Киеве 23 февраля.

ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финашу. Тест на скорость: кто самый быстрый?

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Динамо Киев тренировка видео фото Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Денис Попов
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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