Подходят к своему завершению зимние сборы киевского «Динамо», которые киевская команда проводит в Турции.

В среду, 12 февраля, бело-синие провели одну тренировку на футбольном поле. Оно началось традиционно с небольшой пробежки и разминки.

После этого была работа над передачами, которые делали игроки, двигаясь в заданном направлении между тренировочными фишками и стойками. Далее команда работала над контролем мяча в квадратах, где игроки были поделены на три группы в манишках разных цветов.

Большая часть тренировочной сессии была отведена моделированию игровых ситуаций, во время которой команда отрабатывала тактическое построение. В финальной части игроки средней линии и форварды усовершенствовали завершение атак, в то время как защитники работали отдельно под руководством Сергея Федорова.

Команда, наконец, работала практически в полном составе, включая Виталия Буяльского и Александра Пихаленка. В общую группу вернулись все игроки за исключением Валентина Моргуна – вместо него с первой командой работал вратарь юношеской команды Артем Семка. Также в тренировке не участвовали молодые игроки, сыгравшие в матче Юношеской лиги УЕФА.

Завершающий этап турецкого собрания продлится до конца недели. В воскресенье, 16 октября, бело-синие проведут два спарринга – против своего недавнего еврокубкового соперника, латвийского РФШ, а также против молдовского «Петрокуба», после чего вернутся в Украину, где продолжат готовиться к первому в этом году матчу УПЛ против «Карпат».

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Буяльский и Пихаленок – снова в строю

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