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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:40
78
0

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Как Шовковский готовил команду к спаррингу

Следующим соперником киевской команды станет Эсбьерг из Дании

10 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:40
78
0
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Как Шовковский готовил команду к спаррингу
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги. Учебно-тренировочные зимние сборы бело-синие проводят на южном побережье Турции.

В субботу динамовцы провели две тренировки. Вечернее занятие началось с разминки, после которой последовало упражнение на отработку ударов головой, во время которого полевые игроки соревновались между собой в двух командах. В это время пришлось демонстрировать свое мастерство голкиперам, которые поочередно отражали удар по удару с близкого расстояния. Дальше команда работала над контролем мяча в квадратах.

Также динамовцы отрабатывали тактическое построение и командное взаимодействие во время обороны и атаки. В другом упражнении основной упор был на скорости, в том числе скорости принятия решений. В конце тренировочного дня команда работала над завершением атак.

В воскресенье в программе работы динамовцев было одно практическое занятие на поле, а в понедельник, 10 февраля, киевляне проведут очередной контрольный матч. Следующим соперником киевской команды станет клуб «Эсбьерг» из Дании.

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Как Шовковский готовил команду к спаррингу

Фотогалерея

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Динамо Киев тренировка видео фото Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Эсбьерг
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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