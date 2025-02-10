ВИДЕО. Тренировка Динамо. Как Шовковский готовил команду к спаррингу

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги. Учебно-тренировочные зимние сборы бело-синие проводят на южном побережье Турции.

В субботу динамовцы провели две тренировки. Вечернее занятие началось с разминки, после которой последовало упражнение на отработку ударов головой, во время которого полевые игроки соревновались между собой в двух командах. В это время пришлось демонстрировать свое мастерство голкиперам, которые поочередно отражали удар по удару с близкого расстояния. Дальше команда работала над контролем мяча в квадратах.

Также динамовцы отрабатывали тактическое построение и командное взаимодействие во время обороны и атаки. В другом упражнении основной упор был на скорости, в том числе скорости принятия решений. В конце тренировочного дня команда работала над завершением атак.

В воскресенье в программе работы динамовцев было одно практическое занятие на поле, а в понедельник, 10 февраля, киевляне проведут очередной контрольный матч. Следующим соперником киевской команды станет клуб «Эсбьерг» из Дании.

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