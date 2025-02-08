Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги в Турции.

Первый контрольный матч после завершения еврокубковой кампании и возвращения в тренировочный процесс динамовцы выиграли у Шкендии (3:2).

На следующий день после этого спарринга команда Александра Шовковского провела две тренировки на футбольном поле.

В эти дни на южном побережье Турции, где проводит подготовку команда, стало гораздо холоднее, так что футболистам пришлось как следует утеплиться – тренировки они начали в шапках.

Утреннее началось с небольшой пробежки, а разминка на этот раз проходила с мячами – разбившись на группы, игроки выполняли короткие передачи.

Основная часть занятия началась с работы над контролем мяча в квадратах. После этого динамовцы отрабатывали комбинации и завершение атак.

Вечером команда сосредоточилась на игровых и тактических упражнениях. Впервые вместе с основной командой тренировался вратарь «Динамо» U1-9 Максим Роенко.

В субботу динамовцы снова проведут два практических занятия на тренировочном поле. Следующий контрольный матч Динамо сыграет 10 февраля. Соперником киевлян в этой игре станет датский «Эсбьерг».

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Насыщенный тренировочный день после спарринга

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