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Товарищеские матчи
Динамо Киев
06.02.2025 16:00 – FT 3 : 2
Шкендия
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 20:01 | Обновлено 06 февраля 2025, 20:23
1173
0

Динамо – Шкендия – 3:2. Пятка от Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

06 февраля 2025, 20:01 | Обновлено 06 февраля 2025, 20:23
1173
0
Динамо – Шкендия – 3:2. Пятка от Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 6 февраля, киевское Динамо провело очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «бело-синих» стал представитель чемпионата Северной Македонии – «Шкендия».

Динамовский тренерский штаб выставил на игру достаточно экспериментальный состав. С первых минут спарринг начал несколько игроков юношеской команды – в частности, в центре поля вышли Кирилл Пашко и Давид Белый, а место на острие атаки занял Федор Задорожный.

На стартовых минутах юный форвард заработал опасный штрафной, выполнявший Бражко, но голкипер справился с мощным ударом хавбека. Чуть позже после удара Ярмоленко практически с линии штрафной мяч пролетел над перекладиной. И в дальнейшем динамовцы контролировали ход матча, практически ничего не позволяя сопернику. Еще в одном эпизоде ​​Ярмоленко пробил в руки вратарю, а Задорожный, замыкая прострел Кабаева с левого фланга, не попал в ближний угол.

Открыть счет бело-синим удалось на 38-й минуте. После прострела Брагару с левого фланга Ярмоленко остановил мяч в центре штрафной и вторым касанием, находясь на попечении защитника, пяткой переправил мяч точно в угол – 1:0.

Шкендия вполне могла сравнивать счет еще до перерыва, предоставив два подряд опасных угловых, но до полноценного удара по воротам дело так и не дошло. А вот после отдыха уже пришлось вступать в игру Игнатенко, парировавшего плотный удар Шалы. В дальнейшем градус эмоций немного повысился, что привело к нескольким желтым картам, для футболистов Динамо. А вот с опасными моментами не складывалось. На 68-й минуте «Шкендия» организовала атаку левым флангом, Шала прострелил на линию вратарской, и Дячук, опередив Игнатенко, головой переправил мяч под перекладину – 1:1.

Динамовцы все же доказали свое игровое преимущество, воплотив его в забитые мячи. На 78-й минуте «бело-синие» перехватили мяч в центре поля, Рубчинский пасом вразрез вывел к воротам Ваната, а Владислав, выдержав гроссмейстерскую паузу, пробил точно по воротам – 2:1. А чуть позже форвард оформил дубль. На этот раз Рубчинский прострелил с левого фланга, Пихаленок принял мяч и просыпал себе под удар, но продвижение хавбека было заблокировано защитником. Сферу подобрал Ванат и в ощупь пробил мимо вратаря с близкого расстояния – 3:1.

Но и на этом еще точку команды не поставили. Через несколько минут ошибка Дячука при передаче на своей половине поля привела к тому, что футболисты «Шкендии» сыграли на перехвате и Флоран Рамадани ударом из пределов штрафной сократил отставание в счете до минимума.

В итоге 3:2 – минимальная победа «Динамо», которое продолжает подготовку к возобновлению сезона. Следующий поединок бело-синие проведут 10 февраля против Эсбьерга из Дании.

Товарищеский матч. 6 февраля 2025 года, Турция

Динамо (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 3:2 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 38, Ванат, 78, 84 – Дячук, 68 (автогол), Ф.Рамадани, 87.

Динамо (первый тайм): Нещерет – Тымчик, Дячук (Биловар, 33), Попов, Брагару – Бражко, Пашко, Билый, Ярмоленко, Кабаев – Задорожный.

Динамо (второй тайм): Игнатенко – Волошин, Попов (Дячук, 62), Биловар, Овчаренко – Михайленко, Рубчинский, Пихалонок, Герич, Герреро – Ванат.

Шкендия (стартовый состав): Амзай – Мерджани, Кейк, Адили, Трумчи, Альхассан, Чака, Р.Рамадани, Латифи, Шала, Ибраими.

Предупреждения: Герич, 47, Волошин, 53, Пихаленок, 54 – Вебстер, 71, Ф.Рамадани, 73.

Видео голов и обзор матча

Видеоозапись матча

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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