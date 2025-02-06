В четверг, 6-го лютого, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского завершила выступления в еврокубках в этом сезоне и будет готовиться уже непосредственно к защите первой строчки в чемпионской гонке. «Динамо» вновь работает в Турции, и первым соперником «бело-синих» во второй части сборов станет «Шкендия» из Северной Македонии. Также – один из лидеров своего чемпионата, который недавно проиграл луганской «Заре» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шкендия», за которой можно следить в украинской версии сайта.