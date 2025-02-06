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Товарищеские матчи
Динамо Киев
06.02.2025 16:00 - : -
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 15:30 |
315
3

Динамо Киев – Шкендия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

06 февраля 2025, 15:30 |
315
3
Динамо Киев – Шкендия. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В четверг, 6-го лютого, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского завершила выступления в еврокубках в этом сезоне и будет готовиться уже непосредственно к защите первой строчки в чемпионской гонке. «Динамо» вновь работает в Турции, и первым соперником «бело-синих» во второй части сборов станет «Шкендия» из Северной Македонии. Также – один из лидеров своего чемпионата, который недавно проиграл луганской «Заре» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шкендия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
6 февраля 2025 -
16:00
Шкендия
Победа Динамо 1.47 Сделать ставку
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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шкендия контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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Ukraine
2:9
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0
Фанькин кот
Думаю, ничейку скатают. Последней раз дно со Шкендией как раз вничью сыграло. А после позорища в ЛЕ это потолок для суркисятни.
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0
Перець
Шкендію винесуть однією лівою
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-2
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