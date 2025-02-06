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Товарищеские матчи
Динамо Киев
06.02.2025 16:00 – FT 3 : 2
Шкендия
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 17:50 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:59
2155
23

Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию

Команда Шовковского с победы начала вторую часть зимних сборов

06 февраля 2025, 17:50 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:59
2155
23
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
ФК Динамо

Понимание того, что еврокубковый сезон для киевского «Динамо» не будет иметь продолжения в феврале, мы получили еще в конце прошлого года, поэтому когда команда Александра Шовковского готовилась в первой части учебно-тренировочных сборов в Турции к официальным международным матчам, футболисты мысленно уже были в дальнейшем цикле, который направлен непосредственно на возобновление внутреннего чемпионата и борьбу за «золотые» медали УПЛ и кубок Украины.

Схема занятий для «бело-синих» при этом сохранялась привычной – тренировки смешивались с контрольными поединками, первым из которых стало противостояние против северомакедонской «Шкендии», которая в своей стране так же претендует на высшие награды. Однако все понимали, что уровни между командами просто несопоставимы, поэтому мы увидели несколько смелых решений по привлечению молодежи в стартовый состав от тренерского штаба Шовковского.

Однако на содержание первого тайма это никакого влияния в итоге не имело – команда Елтона Бекджири была прижата к собственным воротам постоянными атаками киевлян, и в конце концов начала сама атаковать акцентировано только тогда, когда пропустила в конце первого тайма. Очень красивое завершение пяткой передачи Брагару с левого фланга в центре штрафной в дальний угол продемонстрировал Андрей Ярмоленко.

Примечательно, что как только «Шкендия» после этого начала атаковать в ответ, то «Динамо» сразу получило момент на собственные ворота, в котором местные турецкие арбитры дали знать об уровне своей компетенции, не увидев очевидное попадание мяча в руку Попову во время удара от правого угла вратарской в исполнении Латифи. Однако северомакедонская команда не слишком долго спорила по этому поводу.

На вторую половину Шовковский полностью изменил состав, за исключением Дениса Попова в центре обороны, поскольку тренер придумал, чтобы за счет ротации с Биловаром три игрока в этой позиции, еще и Дячук, получили примерно равное количество игрового времени. А вот в других позициях состоялась ротация, и в частности Ванат вышел играть правого вингера, а Волошин расположился под ним в защите.

Последнее в итоге едва не сыграло с киевлянами злую шутку, потому что за пару минут Назар насобирал сразу несколько фолов и предупреждения и, если бы не товарищеский характер игры и своевременное замечание тренерского штаба, то бы «Динамо» продолжало игру в меньшинстве. Однако эти лишние эмоции исчезли столь же быстро, насколько и возникли.

Далее был чисто футбол, в котором «бело-синие» преобладали в комбинационной игре, однако на 68 минуте пропустили контратаку, и в сетку собственных ворот срезал подачу Шалы с левого фланга тот же Дячук. Этому защитнику «Динамо» в принципе не слишком везло в этот вечер, потому что на последних минутах он привез и второй мяч в собственные ворота, когда забивал Флорент Рамадани, брат того самого Решата Рамадани, который на контракте в «Динамо», и который также присутствовал на поле во второй половине встречи.

Однако тот гол произошел уже после того, как Ванат дважды оставил не у дел вратаря соперников в ближнем бою, воспользовавшись удачными для него отскоками в центре штрафной. А вот же «Динамо» таки победило, и в дальнейшем будет готовиться к товарищескому матчу против датского Эсбьерга 10 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шкендия» – 3:2

Голы: Ярмоленко, 38, Ванат, 78, 84 – Дячук, 68 (авт.), Ф. Рамадани, 86

Предупреждения: Герыч, 46, Волошин, 53, Пихаленок, 54 – Вебстер, 71, Ф. Рамадани, 73

«Динамо» Киев (1-й тайм): Нещерет – Брагару, Дячук (Биловар, 33), Попов, Тымчик – Пашко, Бражко, Белый – Кабаев, Задорожный, Ярмоленко.

«Динамо» Киев (2 тайм): Игнатенко – Вивчаренко, Биловар, Попов (Дячук , 62), Волошин – Михайленко, Пихаленок, Рубчинский – Герич, Герреро, Ванат.

«Шкендия»: Астрит – Мерджани, Адили, Цаке, Трумчи – Р. Рамадани, Чака, Аль-Хассан – Шала, Ибраими, Латифи.

Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).

Удары (в створ): 8 (4) – 4 (2)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 3 – 0.

ДИНАМО КИЕВ – ШКЕНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шкендия контрольные матчи УПЛ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 23
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sahka1981
Мали значно впевненіше перемагати. Захист як завжди, щось Дячук начудив сьогодні. Хоча і склад, слід визнати, доволі експериментальний був. Ну і Ярмола красиво забив.
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+4
Артур Отаманчук
кроты б вообще влетели 8-0 им не привыкать влетать с таким счётом
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+1
zhyr
Дячук помстився, що не відпустили))
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+1
Pavel_i_CO
ДНОнєтскіє, як гадаєте, ваші нєгри, під назвою "шахтьор" сталіно, зможуть в товарняку обіграти латвійську РШФ, чи прибалти поставлять вас на коліна, як і буряти?))
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0
Pavel_i_CO
На немитому Даунєтскє свято!! Столична команда всього в один м'яч виграла..  Лугандонія тепер дня три гуляти буде, вводячи хороводи навколо лєніна та попиваючи бояришнік)
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0
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Може там в Динамо просто не на ті позиції гравців ставлять, центр.беки завжди голи забивають, правда є маленька деталь... 😂
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Frank Piter
Это максимум динамы, в чемпионате вторыми максимум будут. На первое место Шахтер выйдет. 
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-3
Показать Скрыть 4 ответа
Saar
То Михавко в свої, тепер Дячук....
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-3
Дыряво с пердя🤣
Великая и магучая победа нашей дыр очки☝️
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-4
Фанькин кот
Без престарелого Ярмолки дынамка суркисова - это полнейшый ноль.
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-4
Показать Скрыть 5 ответов
apepa
по такой игре балашихской динамы Ротань однозначно будет чемпионом! Правда Русик??
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-5
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