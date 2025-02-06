Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию

Понимание того, что еврокубковый сезон для киевского «Динамо» не будет иметь продолжения в феврале, мы получили еще в конце прошлого года, поэтому когда команда Александра Шовковского готовилась в первой части учебно-тренировочных сборов в Турции к официальным международным матчам, футболисты мысленно уже были в дальнейшем цикле, который направлен непосредственно на возобновление внутреннего чемпионата и борьбу за «золотые» медали УПЛ и кубок Украины.

Схема занятий для «бело-синих» при этом сохранялась привычной – тренировки смешивались с контрольными поединками, первым из которых стало противостояние против северомакедонской «Шкендии», которая в своей стране так же претендует на высшие награды. Однако все понимали, что уровни между командами просто несопоставимы, поэтому мы увидели несколько смелых решений по привлечению молодежи в стартовый состав от тренерского штаба Шовковского.

Однако на содержание первого тайма это никакого влияния в итоге не имело – команда Елтона Бекджири была прижата к собственным воротам постоянными атаками киевлян, и в конце концов начала сама атаковать акцентировано только тогда, когда пропустила в конце первого тайма. Очень красивое завершение пяткой передачи Брагару с левого фланга в центре штрафной в дальний угол продемонстрировал Андрей Ярмоленко.

Примечательно, что как только «Шкендия» после этого начала атаковать в ответ, то «Динамо» сразу получило момент на собственные ворота, в котором местные турецкие арбитры дали знать об уровне своей компетенции, не увидев очевидное попадание мяча в руку Попову во время удара от правого угла вратарской в исполнении Латифи. Однако северомакедонская команда не слишком долго спорила по этому поводу.

На вторую половину Шовковский полностью изменил состав, за исключением Дениса Попова в центре обороны, поскольку тренер придумал, чтобы за счет ротации с Биловаром три игрока в этой позиции, еще и Дячук, получили примерно равное количество игрового времени. А вот в других позициях состоялась ротация, и в частности Ванат вышел играть правого вингера, а Волошин расположился под ним в защите.

Последнее в итоге едва не сыграло с киевлянами злую шутку, потому что за пару минут Назар насобирал сразу несколько фолов и предупреждения и, если бы не товарищеский характер игры и своевременное замечание тренерского штаба, то бы «Динамо» продолжало игру в меньшинстве. Однако эти лишние эмоции исчезли столь же быстро, насколько и возникли.

Далее был чисто футбол, в котором «бело-синие» преобладали в комбинационной игре, однако на 68 минуте пропустили контратаку, и в сетку собственных ворот срезал подачу Шалы с левого фланга тот же Дячук. Этому защитнику «Динамо» в принципе не слишком везло в этот вечер, потому что на последних минутах он привез и второй мяч в собственные ворота, когда забивал Флорент Рамадани, брат того самого Решата Рамадани, который на контракте в «Динамо», и который также присутствовал на поле во второй половине встречи.

Однако тот гол произошел уже после того, как Ванат дважды оставил не у дел вратаря соперников в ближнем бою, воспользовавшись удачными для него отскоками в центре штрафной. А вот же «Динамо» таки победило, и в дальнейшем будет готовиться к товарищескому матчу против датского Эсбьерга 10 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шкендия» – 3:2

Голы: Ярмоленко, 38, Ванат, 78, 84 – Дячук, 68 (авт.), Ф. Рамадани, 86

Предупреждения: Герыч, 46, Волошин, 53, Пихаленок, 54 – Вебстер, 71, Ф. Рамадани, 73

«Динамо» Киев (1-й тайм): Нещерет – Брагару, Дячук (Биловар, 33), Попов, Тымчик – Пашко, Бражко, Белый – Кабаев, Задорожный, Ярмоленко.

«Динамо» Киев (2 тайм): Игнатенко – Вивчаренко, Биловар, Попов (Дячук , 62), Волошин – Михайленко, Пихаленок, Рубчинский – Герич, Герреро, Ванат.

«Шкендия»: Астрит – Мерджани, Адили, Цаке, Трумчи – Р. Рамадани, Чака, Аль-Хассан – Шала, Ибраими, Латифи.

Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).

Удары (в створ): 8 (4) – 4 (2)

Угловые: 7 – 2

Оффсайды: 3 – 0.

ДИНАМО КИЕВ – ШКЕНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C