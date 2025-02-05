Динамо Киев

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет македонский клуб «Шкендия».

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Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 16:00.

В конце января киевская команда выиграла заключительный матч Лиги Европы против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция