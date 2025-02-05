Динамо Киев

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Украина. Премьер лига05 февраля 2025, 06:55 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:35
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Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
05 февраля 2025, 06:55 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:35
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Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды будет македонский клуб «Шкендия».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 16:00.
В конце января киевская команда выиграла заключительный матч Лиги Европы против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.
Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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