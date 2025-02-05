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Товарищеские матчи
Динамо Киев
06.02.2025 16:00 - : -
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 06:55 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:35
283
0

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

05 февраля 2025, 06:55 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:35
283
0
Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет македонский клуб «Шкендия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 16:00.

В конце января киевская команда выиграла заключительный матч Лиги Европы против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Шкендия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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