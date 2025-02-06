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Динамо Киев
06.02.2025 16:00 – FT 3 : 2
Шкендия
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 20:27 | Обновлено 06 февраля 2025, 20:34
948
2

ЯРМОЛЕНКО: «Мы остаемся после тренировок, и Буяльский показывает, как бить»

Вингер «Динамо» поделился впечатлениями от спарринга со «Шкендией»

06 февраля 2025, 20:27 | Обновлено 06 февраля 2025, 20:34
948
2
ЯРМОЛЕНКО: «Мы остаемся после тренировок, и Буяльский показывает, как бить»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от контрольного матча с македонской «Шкендией» (3:2).

– Виталий Буяльский перед эфиром попросил сказать, что именно он научил вас удару пяткой...

– (улыбается) Да, действительно, мы после каждой тренировки остаемся, и он показывает, как правильно бить по мячу. Принимаю пример с нашего капитана. Спасибо Виталию, свой гол посвящаю только ему.

– Когда были первые матчи, вы говорили, что пока тяжело даже с мячом работать. Сейчас уже вторая часть сбора. Пока можно сказать, что с мячом вы уже на «ты»?

– Уже нормально, все работают. Сыграли две официальные игры, поэтому нужно показывать качество на футбольном поле. При этом всегда будут ошибки, тем более, в товарищеских матчах, но это нормальный процесс. Самое главное – подготовиться к возобновлению чемпионата Украины.

– Сегодня многие молодые игроки сыграли с первых минут – Задорожный, Пашко, Белый. Какое впечатление на вас, как на лидера команды произвели действия этих игроков?

– Я похвалил их в раздевалке. Было видно их желание. Да, конечно, не все может получаться, но если ты видишь этот пыл, что у них горят глаза, то так и должно быть. Значит, футболисты ценят эмблему «Динамо» Киев, и тот шанс, который дает им тренерский штаб, они стараются использовать – каждую минуту, проведенную на футбольном поле. Они сегодня молодцы, но есть над чем работать. Главное – не останавливаться.

– Юношеская команда буквально на днях проведет матч против итальянской «Аталанты» в Юношеской лиге УЕФА. Будете первой командой поддерживать молодежь на стадионе?

– Пока не знаю о нашем расписании, сможем ли мы поехать на стадион, но, конечно, будем поддерживать ребят.

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Динамо Киев товарищеские матчи Андрей Ярмоленко учебно-тренировочные сборы Шкендия контрольные матчи УПЛ Динамо Киев - Шкендия Виталий Буяльский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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apepa
Как бьет буяльский пенальти мы все уже видели
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