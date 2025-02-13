Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Алена одолела Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе
13 февраля Алена Остапенко переиграла Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе со счетом 6:2, 6:2.
После завершения встречи латвийка обратилась к болельщикам, которые болели против нее:
«Спасибо вам, ребята, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало (смеется). Но я знаю, что есть люди, которые болеют за меня.
Когда играешь на стадионе, где все болеют за твою соперницу... Разумеется, это здорово, что Онс – женщина с Ближнего Востока и что она представляет этот регион. Просто поразительно, сколько она сделала для тенниса.
Но вы, ребята, меня немного разозлили и мотивировали (смеется), так что я заиграла еще лучше. Но это нормально. Я очень рада, что прошла дальше, и надеюсь, что вам понравился матч. Спасибо, ребята».
Следующей соперницей Алены будет вторая ракетка мира Ига Свентек.
Jelena Ostapenko after beating Ons Jabeur to reach Doha SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2025
“Thank you guys for not cheering for me… You made me a bit angry and more motivated.”😂
pic.twitter.com/jYHDPYJ3P5
Видеообзор матча Алена Остапенко – Онс Жабер:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чисоре не стоит ждать боя с топ-соперниками
Дарья в двух сетах разобралась с Каролиной Куль во 2-м раунде турнира в Альтенкирхене