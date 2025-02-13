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  4. Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
WTA
13 февраля 2025, 22:16 |
196
2

Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре

Алена одолела Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе

13 февраля 2025, 22:16 |
196
2
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

13 февраля Алена Остапенко переиграла Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе со счетом 6:2, 6:2.

После завершения встречи латвийка обратилась к болельщикам, которые болели против нее:

«Спасибо вам, ребята, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало (смеется). Но я знаю, что есть люди, которые болеют за меня.

Когда играешь на стадионе, где все болеют за твою соперницу... Разумеется, это здорово, что Онс – женщина с Ближнего Востока и что она представляет этот регион. Просто поразительно, сколько она сделала для тенниса.

Но вы, ребята, меня немного разозлили и мотивировали (смеется), так что я заиграла еще лучше. Но это нормально. Я очень рада, что прошла дальше, и надеюсь, что вам понравился матч. Спасибо, ребята».

Следующей соперницей Алены будет вторая ракетка мира Ига Свентек.

Видеообзор матча Алена Остапенко – Онс Жабер:

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Алена Остапенко Онс Жабер WTA Доха болельщики фанаты
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Первый Среди Равных
Туніс це трошки не Близький Схід, мабуть Латвія і то ближче буде. Але то шо братья-араби вболівали за Онс то таки да, це було дуже помітно
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FCDK_87
ну так, Туніс - це ж Близький Схід))
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