Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре

13 февраля Алена Остапенко переиграла Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе со счетом 6:2, 6:2.

После завершения встречи латвийка обратилась к болельщикам, которые болели против нее:

«Спасибо вам, ребята, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало (смеется). Но я знаю, что есть люди, которые болеют за меня.

Когда играешь на стадионе, где все болеют за твою соперницу... Разумеется, это здорово, что Онс – женщина с Ближнего Востока и что она представляет этот регион. Просто поразительно, сколько она сделала для тенниса.

Но вы, ребята, меня немного разозлили и мотивировали (смеется), так что я заиграла еще лучше. Но это нормально. Я очень рада, что прошла дальше, и надеюсь, что вам понравился матч. Спасибо, ребята».

Следующей соперницей Алены будет вторая ракетка мира Ига Свентек.

