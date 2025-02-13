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  4. С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре
WTA
13 февраля 2025, 19:57 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:09
860
4

С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре

Латвийская теннисистка в двух сетах разобралась с Онс на тысячнике в Дохе и вышла на Игу

13 февраля 2025, 19:57 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:09
860
4
С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 37) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале латвийка в двух сетах разгромила Онс Жабер (Тунис, WTA 35) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) – Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 2:6

Это была седьмая встреча соперниц. Алена выиграла третье очное противостояние. Последние три матча оставались за Онс, в частности и поединок 1-го раунда в Абу-Даби неделей ранее.

Следующей соперницей Остапенко будет вторая ракетка мира Ига Свентек, которая ранее выбила Елену Рыбакину. В личных встречах Алена ведет против Игы 4:0.

Остапенко впервые с 2022 года пробилась в полуфинал тысячника. С Уимблдона-2024 и до старта в Катаре Алена не выигрывала более одного матча на одном турнире.

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Алена Остапенко Онс Жабер WTA Доха Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Muskrat2
Крутий бейсбол!
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0
Первый Среди Равных
Очень сильно стадион болел за Жабер. 
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0
Первый Среди Равных
Битва толстых! 
Остапенко неплохо выступает но в то, что она пройдет Свентек не верю от слова совсем. 
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0
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