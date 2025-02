С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 37) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале латвийка в двух сетах разгромила Онс Жабер (Тунис, WTA 35) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) – Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 2:6

Это была седьмая встреча соперниц. Алена выиграла третье очное противостояние. Последние три матча оставались за Онс, в частности и поединок 1-го раунда в Абу-Даби неделей ранее.

Следующей соперницей Остапенко будет вторая ракетка мира Ига Свентек, которая ранее выбила Елену Рыбакину. В личных встречах Алена ведет против Игы 4:0.

Остапенко впервые с 2022 года пробилась в полуфинал тысячника. С Уимблдона-2024 и до старта в Катаре Алена не выигрывала более одного матча на одном турнире.

