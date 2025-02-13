С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре
Латвийская теннисистка в двух сетах разобралась с Онс на тысячнике в Дохе и вышла на Игу
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 37) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В четвертьфинале латвийка в двух сетах разгромила Онс Жабер (Тунис, WTA 35) за 1 час и 11 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/4 финала
Онс Жабер (Тунис) – Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 2:6
Это была седьмая встреча соперниц. Алена выиграла третье очное противостояние. Последние три матча оставались за Онс, в частности и поединок 1-го раунда в Абу-Даби неделей ранее.
Следующей соперницей Остапенко будет вторая ракетка мира Ига Свентек, которая ранее выбила Елену Рыбакину. В личных встречах Алена ведет против Игы 4:0.
Остапенко впервые с 2022 года пробилась в полуфинал тысячника. С Уимблдона-2024 и до старта в Катаре Алена не выигрывала более одного матча на одном турнире.
Penko’s not letting up 😮💨 @JelenaOstapenk8 keeps bringing the heat in Doha as she defeats Jabeur 6-2, 6-2 to reach the semifinals and set up a match against Swiatek!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/7YL7GZCeSj— wta (@WTA) February 13, 2025
Dare to predict?#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/Z78AfcZHAv— wta (@WTA) February 13, 2025
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