Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в катарском городе Доха.

В четвертьфинале польская теннисистка, которая выигрывала трофей на этих кортах в 2022, 2023 и 2024 годах, одолела седьмую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

WTA 1000. Доха (Катар). Хард. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 5:7

Во второй партии Ига отыгралась со счета 2:4.

Это была восьмая встреча соперниц. Ига сравняла счет, 4:4.

В полуфинале тысячника Ига сыграет против Онс Жабер из Туниса или Алены Остапенко из Латвии.

Brilliant, brilliant, BRILLIANT 🗣️

@iga_swiatek extends her dominant Doha record with a 6-2, 7-5 victory over Rybakina to reach the semifinals!

#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/HZtazCB7AX