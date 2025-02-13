Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре
Ига Свентек в двух сетах одолела Елену Рыбакину и продолжает винстрик на кортах Дохи
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в катарском городе Доха.
В четвертьфинале польская теннисистка, которая выигрывала трофей на этих кортах в 2022, 2023 и 2024 годах, одолела седьмую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.
WTA 1000. Доха (Катар). Хард. 1/4 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 5:7
Во второй партии Ига отыгралась со счета 2:4.
Это была восьмая встреча соперниц. Ига сравняла счет, 4:4.
В полуфинале тысячника Ига сыграет против Онс Жабер из Туниса или Алены Остапенко из Латвии.
Brilliant, brilliant, BRILLIANT 🗣️— wta (@WTA) February 13, 2025
@iga_swiatek extends her dominant Doha record with a 6-2, 7-5 victory over Rybakina to reach the semifinals!
#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/HZtazCB7AX
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