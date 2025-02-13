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WTA
13 февраля 2025, 18:18 | Обновлено 13 февраля 2025, 18:24
119
1

Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре

Ига Свентек в двух сетах одолела Елену Рыбакину и продолжает винстрик на кортах Дохи

13 февраля 2025, 18:18 | Обновлено 13 февраля 2025, 18:24
119
1
Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в катарском городе Доха.

В четвертьфинале польская теннисистка, которая выигрывала трофей на этих кортах в 2022, 2023 и 2024 годах, одолела седьмую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

WTA 1000. Доха (Катар). Хард. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 5:7

Во второй партии Ига отыгралась со счета 2:4.

Это была восьмая встреча соперниц. Ига сравняла счет, 4:4.

В полуфинале тысячника Ига сыграет против Онс Жабер из Туниса или Алены Остапенко из Латвии.

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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