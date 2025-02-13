Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
WTA
13 февраля 2025, 16:27 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:53
3092
9

Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе

Екатерина Александрова переиграла Джессику Пегулу в трёх сетех

13 февраля 2025, 16:27 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:53
3092
9
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine

Пятая ракетка мира Джессика Пегула (США) вылетела из турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале американка в трех сетах проиграла «нейтралке» Екатерине Александровой (WTA 26) за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/4 финала

Екатерина Александрова – Джессика Пегула (США) [6] – 4:6, 6:1, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Екатерина выиграла второе очное противостояние.

В полуфинале Александрова может сыграть против Марты Костюк, если украинка одолеет Аманду Анисимову.

По теме:
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Екатерина Александрова Джессика Пегула WTA Доха Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Футбол | 13 февраля 2025, 10:43 20
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»

Вторая часть интервью легендарного динамовца Sport.ua – о тренерской деятельности

Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Бокс | 13 февраля 2025, 08:20 2
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»

Тайсон решил уйти из бокса после реванша с Александром

Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?
Теннис | 13.02.2025, 06:55
Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?
Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Футбол | 12.02.2025, 18:00
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Бокс | 12.02.2025, 18:29
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Жарти жартами, а це вже серйозно. За всю кар'єру у Александрової була дрібна китайська п'ятихатка і пару першостей ЖЕКу на траві. І все. А тут одразу після доволі престижної п'ятихатки в Лінці одразу на тисячу лізе.Приємно, коли слідом за Соболенкой додому відправляють її ватну подругу. Але ж не кацапці це робити. Тривожно.
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Ще в тому році ця Катеріна відлітала на ранніх стадіях турнірів, чвертьфінали були за щастя для неї, ковтала в парі бублик від наших українок, а тут на тобі
Ответить
+2
Nba37
Что-то эта александрова разыгралась 
Ответить
+1
Nba37
Есть шанс отомстить за Ястремскую, но для начало надо Марте пройти Анисимову
Ответить
+1
Nba37
Пегула вообще никакая, хватило на один сет 
Ответить
-3
LoveRybakinu_SlavsGirls
Дуже круто, вітаємо!
Ответить
-9
LoveRybakinu_SlavsGirls
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Дякуємо ЗСУ, завдяки яким мали можливість спостерігати відродження яскравої зірки в лиці Каті!
🤩Рад за нашу сестричку Катюшу!❤️ Все кайфуем от ее игры!🎉🥳 Минимизировала ошибки с первого сета, и дальше просто уничтожила❗👏 Так этой Пегуле! Заодно отомстила🤜 американке за нашу🇺🇦 Элинку. Это конечно условно, но усиливает нашу радость от ее победы! 😊
Ответить
-14
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем