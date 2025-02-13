Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе

Пятая ракетка мира Джессика Пегула (США) вылетела из турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале американка в трех сетах проиграла «нейтралке» Екатерине Александровой (WTA 26) за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/4 финала

Екатерина Александрова – Джессика Пегула (США) [6] – 4:6, 6:1, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Екатерина выиграла второе очное противостояние.

В полуфинале Александрова может сыграть против Марты Костюк, если украинка одолеет Аманду Анисимову.