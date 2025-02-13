WTA13 февраля 2025, 16:27 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:53
3092
9
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Екатерина Александрова переиграла Джессику Пегулу в трёх сетех
13 февраля 2025, 16:27 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:53
3092
9
Пятая ракетка мира Джессика Пегула (США) вылетела из турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В четвертьфинале американка в трех сетах проиграла «нейтралке» Екатерине Александровой (WTA 26) за 1 час и 45 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/4 финала
Екатерина Александрова – Джессика Пегула (США) [6] – 4:6, 6:1, 6:1
Это была третья встреча соперниц. Екатерина выиграла второе очное противостояние.
В полуфинале Александрова может сыграть против Марты Костюк, если украинка одолеет Аманду Анисимову.
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🤩Рад за нашу сестричку Катюшу!❤️ Все кайфуем от ее игры!🎉🥳 Минимизировала ошибки с первого сета, и дальше просто уничтожила❗👏 Так этой Пегуле! Заодно отомстила🤜 американке за нашу🇺🇦 Элинку. Это конечно условно, но усиливает нашу радость от ее победы! 😊