Не Роналду. Назван лучший игрок в истории АПЛ
FourFourTwo считает лучшим Анри
Популярный ресурс FourFourTwo назвал новый список лучших игроков в истории АПЛ, где первое место занял легендарный форвард Арсенала Тьерри Анри.
Француз в составе лондонской команды выиграл два титула чемпиона Англии.
В топ-5 лучших позади Анри вошли Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед), Алан Ширер (Блэкберн, Ньюкасл), Мохамед Салах (Ливерпуль).
Интересно, что первый не игрок атаки в списке расположился только на 9-м месте – центральный хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин.
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