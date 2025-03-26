Не Роналду. Назван лучший игрок в истории АПЛ

Популярный ресурс FourFourTwo назвал новый список лучших игроков в истории АПЛ, где первое место занял легендарный форвард Арсенала Тьерри Анри.

Француз в составе лондонской команды выиграл два титула чемпиона Англии.

В топ-5 лучших позади Анри вошли Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед), Алан Ширер (Блэкберн, Ньюкасл), Мохамед Салах (Ливерпуль).

Интересно, что первый не игрок атаки в списке расположился только на 9-м месте – центральный хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин.