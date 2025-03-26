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  4. Не Роналду. Назван лучший игрок в истории АПЛ
Англия
26 марта 2025, 19:54 |
419
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Не Роналду. Назван лучший игрок в истории АПЛ

FourFourTwo считает лучшим Анри

26 марта 2025, 19:54 |
419
0
Не Роналду. Назван лучший игрок в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Популярный ресурс FourFourTwo назвал новый список лучших игроков в истории АПЛ, где первое место занял легендарный форвард Арсенала Тьерри Анри.

Француз в составе лондонской команды выиграл два титула чемпиона Англии.

В топ-5 лучших позади Анри вошли Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед), Алан Ширер (Блэкберн, Ньюкасл), Мохамед Салах (Ливерпуль).

Интересно, что первый не игрок атаки в списке расположился только на 9-м месте – центральный хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин.

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Тьерри Анри Арсенал Лондон Мохамед Салах Криштиану Роналду FourFourTwo Уэйн Руни Алан Ширер
Иван Зинченко Источник: FourFourTwo
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