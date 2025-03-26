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Испания
26 марта 2025, 21:44 | Обновлено 26 марта 2025, 21:52
1439
0

Флик определился со своим будущим. Надолго в Барселоне не задержится

Немецкий специалист рассматривает завершение карьеры через 3-4 года

26 марта 2025, 21:44 | Обновлено 26 марта 2025, 21:52
1439
0
Флик определился со своим будущим. Надолго в Барселоне не задержится
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик определился со своим будущим.

По информации испанского издания Sport.es, Флик не планирует тренировать «Барселону» много лет. Идея немецкого специалиста заключается в том, чтобы поработать в клубе еще 3-4 года, а затем завершить тренерскую карьеру.

За карьеру Флик тренировал также «Баварию» и сборную Германии. С начала текуще сезона немец работает с «Барселоной», у него контракт с клубом до лета 2026 года.

Ранее воспитанник «Барселоны» изъявил желание покинуть клуб. Его обманул Флик.

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Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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