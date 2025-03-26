Флик определился со своим будущим. Надолго в Барселоне не задержится
Немецкий специалист рассматривает завершение карьеры через 3-4 года
Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик определился со своим будущим.
По информации испанского издания Sport.es, Флик не планирует тренировать «Барселону» много лет. Идея немецкого специалиста заключается в том, чтобы поработать в клубе еще 3-4 года, а затем завершить тренерскую карьеру.
За карьеру Флик тренировал также «Баварию» и сборную Германии. С начала текуще сезона немец работает с «Барселоной», у него контракт с клубом до лета 2026 года.
Ранее воспитанник «Барселоны» изъявил желание покинуть клуб. Его обманул Флик.
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