Флик определился со своим будущим. Надолго в Барселоне не задержится

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик определился со своим будущим.

По информации испанского издания Sport.es, Флик не планирует тренировать «Барселону» много лет. Идея немецкого специалиста заключается в том, чтобы поработать в клубе еще 3-4 года, а затем завершить тренерскую карьеру.

За карьеру Флик тренировал также «Баварию» и сборную Германии. С начала текуще сезона немец работает с «Барселоной», у него контракт с клубом до лета 2026 года.

Ранее воспитанник «Барселоны» изъявил желание покинуть клуб. Его обманул Флик.