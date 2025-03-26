Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Барселоны хочет покинуть клуб. Его обманул Флик
Испания
26 марта 2025, 10:44 | Обновлено 26 марта 2025, 10:45
507
0

Воспитанник Барселоны хочет покинуть клуб. Его обманул Флик

Иньяки Пенья провел в системе клуба более 10 лет

26 марта 2025, 10:44 | Обновлено 26 марта 2025, 10:45
507
0
Воспитанник Барселоны хочет покинуть клуб. Его обманул Флик
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Испанский вратарь Иньяки Пенья может покинуть каталонскую «Барселону», сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, 26-летний футболист имеет конфликт с главным тренером клуба Ханси Фликом. Все началось с того, что немец исключил игрока из стартового состава на игру из-за опоздания, а продолжилось тем, что в отсутствие Марк-Андре тер Штегена основным вратарем стал ветеран Войцех Щенсны, несмотря на обещание Флика доверить роль первого номера именно Иньяки.

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Иньяки Пеньей интересуется «Валенсия».

По теме:
Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
Окончательно решение. Барселона готовит трансфер талантливого защитника
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет в уйти в Реал
Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Иньяки Пенья Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Теннис | 26 марта 2025, 04:32 4
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами

Китаянка не сумела одолеть первую ракетку мира, уступив в двух сетах за 1 час и 37 минут

Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь
Футбол | 25 марта 2025, 18:10 27
Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь
Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь

В Одессе, очевидно, полагают, что смена главного тренера поможет сохранить место в УПЛ

Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Футбол | 26.03.2025, 08:57
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Ямал попросил Барселону подписать центрбека Борнмута 
Футбол | 26.03.2025, 03:29
Ямал попросил Барселону подписать центрбека Борнмута 
Ямал попросил Барселону подписать центрбека Борнмута 
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Футбол | 25.03.2025, 22:27
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
24.03.2025, 17:14 53
Хоккей
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 1
Футбол
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем