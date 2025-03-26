Воспитанник Барселоны хочет покинуть клуб. Его обманул Флик
Иньяки Пенья провел в системе клуба более 10 лет
Испанский вратарь Иньяки Пенья может покинуть каталонскую «Барселону», сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, 26-летний футболист имеет конфликт с главным тренером клуба Ханси Фликом. Все началось с того, что немец исключил игрока из стартового состава на игру из-за опоздания, а продолжилось тем, что в отсутствие Марк-Андре тер Штегена основным вратарем стал ветеран Войцех Щенсны, несмотря на обещание Флика доверить роль первого номера именно Иньяки.
В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Иньяки Пеньей интересуется «Валенсия».
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