Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами
26 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В четвертьфинале полька сыграет против 19-летней представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 140). Поединок пройдет первым запуском на STADIUM. Ориентировочное время старта матча – 19:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эммы Радукану, либо против Джессики Пегулы.
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