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WTA
26 марта 2025, 15:36 | Обновлено 26 марта 2025, 15:40
104
0

Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами

26 марта 2025, 15:36 | Обновлено 26 марта 2025, 15:40
104
0
Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

26 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале полька сыграет против 19-летней представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 140). Поединок пройдет первым запуском на STADIUM. Ориентировочное время старта матча – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эммы Радукану, либо против Джессики Пегулы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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