Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале полька сыграет против 19-летней представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 140). Поединок пройдет первым запуском на STADIUM. Ориентировочное время старта матча – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эммы Радукану, либо против Джессики Пегулы.

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