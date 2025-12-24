Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 декабря 2025, 01:49 |
Винисиус задумался над уходом из Реала после реакции фанатов

Вингер начал ощущать отсутствие поддержки

Винисиус задумался над уходом из Реала после реакции фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор начал ощущать отсутствие поддержки со стороны болельщиков команды.

Фанаты «сливочных» сопровождали свистом уход 25-летнего бразильца с поля во время замены в матче Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Стоит отметить, что безголевая серия игрока длится уже 17 поединков. После игры футболист удалил фотографию в форме «Мадрида» из своего профиля в Instagram.

По информации журналиста El Chiringuito Маркоса Бенито, Винисиус впервые так остро почувствовал нехватку поддержки со стороны трибун. У игрока появились сомнения относительно того, действительно ли мадридская публика хочет видеть его в составе команды и дальше.

Эта ситуация заставила форварда пересмотреть планы на будущее. На данный момент Винисиус не уверен, стоит ли подписывать новое соглашение с «Реалом», поскольку действующий контракт истекает в 2027 году.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид
