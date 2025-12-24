Винисиус задумался над уходом из Реала после реакции фанатов
Вингер начал ощущать отсутствие поддержки
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор начал ощущать отсутствие поддержки со стороны болельщиков команды.
Фанаты «сливочных» сопровождали свистом уход 25-летнего бразильца с поля во время замены в матче Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Стоит отметить, что безголевая серия игрока длится уже 17 поединков. После игры футболист удалил фотографию в форме «Мадрида» из своего профиля в Instagram.
По информации журналиста El Chiringuito Маркоса Бенито, Винисиус впервые так остро почувствовал нехватку поддержки со стороны трибун. У игрока появились сомнения относительно того, действительно ли мадридская публика хочет видеть его в составе команды и дальше.
Эта ситуация заставила форварда пересмотреть планы на будущее. На данный момент Винисиус не уверен, стоит ли подписывать новое соглашение с «Реалом», поскольку действующий контракт истекает в 2027 году.
