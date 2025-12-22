Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Свист в адрес Винисиуса: Хаби Алонсо на стороне болельщиков
Испания
22 декабря 2025, 05:55
Свист в адрес Винисиуса: Хаби Алонсо на стороне болельщиков

Наставник Реала прокомментировал реакцию публики на замену бразильца

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал реакцию публики на замену Винисиуса Жуниора в поединке чемпионата Испании против «Севильи» (2:0).

Напомним, в момент ухода бразильца с поля стадион отреагировал на его игру свистом.

«Болельщики – это высшая инстанция, они имеют полное право демонстрировать свое отношение и высказывать мнение.

Встреча с «Севильей» выдалась непростой, учитывая обстоятельства, в которых мы к ней подходили. Мы осознаем, что способны прибавить, и будем над этим работать, однако сейчас я положительно оцениваю текущее состояние коллектива.

В планах – эффективно использовать предстоящую паузу, чтобы восстановить силы и успешно войти в новый календарный год», – подчеркнул Алонсо.

Отметим, что неудачная серия бразильского вингера без забитых мячей составляет уже 17 игр подряд.

Дерзкий ответ Ямаля: как звезда Барсы унизил фанатов Вильярреала
Барселона обошла правила Ла Лиги. Клуб заявит нового игрока
Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме
Реал Мадрид Хаби Алонсо Винисиус Жуниор болельщики Ла Лига Севилья Реал - Севилья
Михаил Олексиенко Источник: Marca
