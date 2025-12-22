Свист в адрес Винисиуса: Хаби Алонсо на стороне болельщиков

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал реакцию публики на замену Винисиуса Жуниора в поединке чемпионата Испании против «Севильи» (2:0).

Напомним, в момент ухода бразильца с поля стадион отреагировал на его игру свистом.

«Болельщики – это высшая инстанция, они имеют полное право демонстрировать свое отношение и высказывать мнение.

Встреча с «Севильей» выдалась непростой, учитывая обстоятельства, в которых мы к ней подходили. Мы осознаем, что способны прибавить, и будем над этим работать, однако сейчас я положительно оцениваю текущее состояние коллектива.

В планах – эффективно использовать предстоящую паузу, чтобы восстановить силы и успешно войти в новый календарный год», – подчеркнул Алонсо.