Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме

Винисиус Жуниор обновил фотографию профиля в Instagram после завершения встречи с «Севильей» (2:0).

Нападающий мадридского «Реала» провел на поле 83 минуты, после чего был заменен. Уходя на скамейку запасных, вингер передал капитанскую повязку Тибо Куртуа.

Пока Винисиус покидал поле, с трибун раздавался свист. Безголевая серия футболиста длится уже 17 поединков кряду.

Сразу после финального свистка Винисиус сменил аватар. Если ранее там было изображение, где он позирует с футболкой «королевского клуба», то теперь на главном фото игрок запечатлен в форме национальной сборной Бразилии.

Кроме того, в своих «сториз» Винисиус опубликовал снимок с прошедшей игры, сопроводив его лаконичным многоточием.