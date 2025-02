Нванери – 4-й игрок АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий

Нападающий «Арсенала» Итан Нванери отметился результативной передачей в матче против «Лестера» и стал третьим игроком в истории АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий (4).

15 февраля состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Оба гола забил Микель Мерино.

Выше Итана по этому показателю расположились Сеск Фабрегас (6), Майкл Оуэн (8) и Уэйн Руни (12).

В текущем розыгрыше АПЛ Нванери провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» занимает второе место в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

