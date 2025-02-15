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  4. Нванери – 4-й игрок АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий
Англия
15 февраля 2025, 20:14 |
159
0

Нванери – 4-й игрок АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий

Итан отдал результативную передачу в поединке против «Лестера»

15 февраля 2025, 20:14 |
159
0
Нванери – 4-й игрок АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

Нападающий «Арсенала» Итан Нванери отметился результативной передачей в матче против «Лестера» и стал третьим игроком в истории АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий (4).

15 февраля состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Оба гола забил Микель Мерино.

Выше Итана по этому показателю расположились Сеск Фабрегас (6), Майкл Оуэн (8) и Уэйн Руни (12).

В текущем розыгрыше АПЛ Нванери провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» занимает второе место в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Арсенал Итан Нванери Уэйн Руни Майкл Оуэн Сеск Фабрегас статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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