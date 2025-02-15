Нванери – 4-й игрок АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий
Итан отдал результативную передачу в поединке против «Лестера»
Нападающий «Арсенала» Итан Нванери отметился результативной передачей в матче против «Лестера» и стал третьим игроком в истории АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий (4).
15 февраля состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Оба гола забил Микель Мерино.
Выше Итана по этому показателю расположились Сеск Фабрегас (6), Майкл Оуэн (8) и Уэйн Руни (12).
В текущем розыгрыше АПЛ Нванери провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» занимает второе место в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).
Ethan Nwaneri has 4 G/A in the Prem.— StatMuse FC (@statmusefc) February 15, 2025
Only three U17 players have more in PL history — Wayne Rooney (12), Michael Owen (8) and Cesc Fàbregas (6). pic.twitter.com/HJK3I8xqFk
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