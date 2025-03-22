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ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
24.03.2025 21:45 - : -
Латвия
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 20:08 |
28
0

Англия – Латвия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву

22 марта 2025, 20:08 |
28
0
Англия – Латвия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Англия

В понедельник, 24 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Англия – Латвия. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Англия

Отборочный цикл ЧМ-2026 сборная Англии начала с новым тренером. Назначение Томаса Тухеля вызвало немало споров. Однако в первом матче все прошло достаточно гладко. Сборная Англии в матче со сборной Албании владела преимуществом и без особых проблем одержала победу со счетом 2:0. Свой первый мяч за сборную Англии забил дебютант Майлз Льюис-Скелли. Второй гол на счету Гарри Кейна.

Латвия

Сборная Латвии сейчас относится к когорте аутсайдеров европейского футбола. В Лиге наций команда выступала в группе 4 дивизиона С вместе со сборными Армении, Северной Македонии и Фарерских островов. Латвия набрала четыре очка и заняла последнее место. В матчах за право остаться в дивизионе С сборная Латвии сыграет со сборной Гибралтара. Латвия, как и сборная Англии, уже провела один матч в отборочном цикле ЧМ-2026. Команда на выезде со счетом 1:0 обыграла сборную Андорры. Единственный мяч на 28-й минуте забил Дарио Шитс.

Личные встречи

Между собой команды ранее не встречались.

Англия – Латвия: ключевая статистика и тренды

Сборная Англии выиграла 4 предыдущих матча. Разница забитых и пропущенных мячей 13:1.

Прогноз

Болельщики упрекали игроков сборной Англии, что те мало забили сборной Албании. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua
Англия
24 марта 2025 -
21:45
Латвия
Тотал больше 3,5 1,64 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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