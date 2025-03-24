Англия – Латвия. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 2-го тура группы K состоится 21 марта в 21:45 по Киеву
В понедельник, 24 марта, состоится матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Европы – на поле встретятся сборные Англии и Латвии.
Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе K кроме Англии и Латвии, борьбу за выход в финальную стадию ЧМ-2026 продолжат Сербия, Албании и Андорра.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Англия – Латвия. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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