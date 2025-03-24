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ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
24.03.2025 21:45 - : -
Латвия
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Чемпионат мира
24 марта 2025, 14:07 | Обновлено 24 марта 2025, 14:46
42
0

Англия – Латвия. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 2-го тура группы K состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

24 марта 2025, 14:07 | Обновлено 24 марта 2025, 14:46
42
0
Англия – Латвия. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 24 марта, состоится матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Европы – на поле встретятся сборные Англии и Латвии.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе K кроме Англии и Латвии, борьбу за выход в финальную стадию ЧМ-2026 продолжат Сербия, Албании и Андорра.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Англия – Латвия. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Англия – Латвия
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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