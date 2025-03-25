Томас ТУХЕЛЬ: «Эти матчи помогли мне лучше понять команду»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал уверенную победу над Латвией (3:0) в матче квалификации к чемпионату мира-2026.

«Думаю, что такие матчи нужны команде, чтобы игроки и тренер быстрее познакомились. Так легче понять, чего мы хотим друг от друга. Несмотря на результат, это были два нелегких поединка, ведь соперники навязывали борьбу.

Конечно, я доволен результатами. Мы провели очень плодотворную неделю на тренировках, получили две нормальные, рабочие победы и оставили ворота «сухими».

То, что я просил от игроков, они выполнили. Очень важно было направлять мяч в штрафную площадку соперника. Если болельщики встречали каждый момент овациями, значит, команда действовала хорошо, а для нас была задача завести трибуны.

У меня уже есть четкое понимание, как будет играть сборная дальше. Но для меня пока непривычно, что завтра я останусь тренером команды, которая разъедется по своим клубам.

Я уже сказал ребятам несколько мотивационных слов: все были на высоте и сыграли на должном уровне. Теперь ждем следующих матчей».