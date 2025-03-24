Шедевр Джеймса и гол Кейна. Англия разгромила Латвию в квалификации ЧМ-2026
В Лондоне на Уэмбли состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира
24 марта в 21:45 в Лондоне состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.
Сборная Англии разгромила команду Латвии на стадионе «Уэмбли» (2:0)
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На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного.
Хозяева поля во втором тайме воплотили свой перевес в цифры на табло, голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе (3:0).
В другом матче группы K Албании переиграла команду Андорры (3:0).
Сборная Англии с двумя победами под руководством Томаса Тухеля возглавила турнирную таблицу группы с 6 очками из 6.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 24 марта
21:45. Англия – Латвия – 3:0
Голы: Рис Джеймс, 38, Гарри Кейн, 68, Эберечи Эзе, 76
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