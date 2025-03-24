Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шедевр Джеймса и гол Кейна. Англия разгромила Латвию в квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
24.03.2025 21:45 – FT 3 : 0
Латвия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 марта 2025, 23:41 | Обновлено 24 марта 2025, 23:57
120
0

Шедевр Джеймса и гол Кейна. Англия разгромила Латвию в квалификации ЧМ-2026

В Лондоне на Уэмбли состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира

24 марта 2025, 23:41 | Обновлено 24 марта 2025, 23:57
120
0
Шедевр Джеймса и гол Кейна. Англия разгромила Латвию в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта в 21:45 в Лондоне состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии разгромила команду Латвии на стадионе «Уэмбли» (2:0)

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного.

Хозяева поля во втором тайме воплотили свой перевес в цифры на табло, голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе (3:0).

В другом матче группы K Албании переиграла команду Андорры (3:0).

Сборная Англии с двумя победами под руководством Томаса Тухеля возглавила турнирную таблицу группы с 6 очками из 6.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 24 марта

21:45. Англия – Латвия – 3:0

Голы: Рис Джеймс, 38, Гарри Кейн, 68, Эберечи Эзе, 76

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Англия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Англия).
По теме:
Польша выиграла второй матч в квалификации ЧМ-2026 и возглавила группу
Румыния с Луческу одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026
ВИДЕО. Кейн и Эзе увеличили перевес сборной Англии над Латвией
сборная Англии по футболу сборная Латвии по футболу Томас Тухель Гарри Кейн видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Эберечи Эзе Рис Джеймс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Футбол | 23 марта 2025, 23:41 390
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии

Бельгийцы забили три гола во втором тайме

Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Бокс | 24 марта 2025, 04:20 0
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»

Легендарный боксер когда-то отказался выйти на ринг против Джорджа Формана

Невероятный камбэк. Литва сыграла вничью с Финляндией, уступая 0:2
Футбол | 24.03.2025, 21:12
Невероятный камбэк. Литва сыграла вничью с Финляндией, уступая 0:2
Невероятный камбэк. Литва сыграла вничью с Финляндией, уступая 0:2
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Футбол | 24.03.2025, 19:23
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Другие виды | 24.03.2025, 11:41
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
23.03.2025, 06:50 37
Другие виды
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
24.03.2025, 10:57 1
Футбол
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
24.03.2025, 00:01 11
Футбол
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем