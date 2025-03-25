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ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
24.03.2025 21:45 – FT 3 : 0
Латвия
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Чемпионат мира
25 марта 2025, 00:59 |
59
0

Англия – Латвия – 3:0. Магия Джеймса и мяч в сетке от Кейна. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

25 марта 2025, 00:59 |
59
0
Англия – Латвия – 3:0. Магия Джеймса и мяч в сетке от Кейна. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта в 21:45 в Лондоне состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии разгромила команду Латвии на стадионе «Уэмбли» (2:0)

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного.

Хозяева поля во втором тайме воплотили свой перевес в цифры на табло, голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе (3:0).

Сборная Англии с двумя победами под руководством Томаса Тухеля возглавила турнирную таблицу группы с 6 очками из 6.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 24 марта

21:45. Англия – Латвия – 3:0

Голы: Рис Джеймс, 38, Гарри Кейн, 68, Эберечи Эзе, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Англия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Англия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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