24 марта в 21:45 в Лондоне состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии разгромила команду Латвии на стадионе «Уэмбли» (2:0)

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На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного.

Хозяева поля во втором тайме воплотили свой перевес в цифры на табло, голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе (3:0).

Сборная Англии с двумя победами под руководством Томаса Тухеля возглавила турнирную таблицу группы с 6 очками из 6.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 24 марта

21:45. Англия – Латвия – 3:0

Голы: Рис Джеймс, 38, Гарри Кейн, 68, Эберечи Эзе, 76

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