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  4. ХАЦКЕВИЧ – о звезде Украины: «Сколько потерь... Он не был похож на себя»
Лига наций
24 марта 2025, 10:46 |
2488
1

ХАЦКЕВИЧ – о звезде Украины: «Сколько потерь... Он не был похож на себя»

Бывший главный тренер «Динамо» высказался об Илье Забарном

24 марта 2025, 10:46 |
2488
1
ХАЦКЕВИЧ – о звезде Украины: «Сколько потерь... Он не был похож на себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре центрального защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного:

«Илья всегда отличался своей надежностью и спокойствием в игре с мячом и против него, но сегодня он провел, мягко говоря, не лучший свой поединок. Сколько неудачных лонгболов сделал Забарный, сколько необязательных потерь мяча? Он не был похож сам на себя».

В итоге Хацкевич оценил игру Ильи Забарного в 6 баллов из 10 возможных.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Александр Хацкевич Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Victor673256ua
Та всі гравці, окрім Луніна. провели невдалий матч
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