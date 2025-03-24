ХАЦКЕВИЧ – о звезде Украины: «Сколько потерь... Он не был похож на себя»

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

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После поединка бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре центрального защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного:

«Илья всегда отличался своей надежностью и спокойствием в игре с мячом и против него, но сегодня он провел, мягко говоря, не лучший свой поединок. Сколько неудачных лонгболов сделал Забарный, сколько необязательных потерь мяча? Он не был похож сам на себя».

В итоге Хацкевич оценил игру Ильи Забарного в 6 баллов из 10 возможных.