ХАЦКЕВИЧ – о звезде Украины: «Сколько потерь... Он не был похож на себя»
Бывший главный тренер «Динамо» высказался об Илье Забарном
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре центрального защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного:
«Илья всегда отличался своей надежностью и спокойствием в игре с мячом и против него, но сегодня он провел, мягко говоря, не лучший свой поединок. Сколько неудачных лонгболов сделал Забарный, сколько необязательных потерь мяча? Он не был похож сам на себя».
В итоге Хацкевич оценил игру Ильи Забарного в 6 баллов из 10 возможных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды сыграли вничью 3:3
На украинца нацелился «Галатасарай»