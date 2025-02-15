Центрфорвард не нужен. Арсенал выиграл в АПЛ, хавбек сделал дубль

Арсенал в матче чемпионата Англии на выезде не без проблем сумел переиграть аутсайдера Лестер со счетом 2:0.

Лондонская команда, потеряв на неделе еще и Кая Хаверца, была вынуждена использовать в качестве центрфорварда Леандро Троссарда, который не имел большого количества моментов.

Во втором тайме самым опасным игроком впереди был юный Итан Нванери, который даже попал в каркас ворот, но помог команде иначе. Именно Нванери сделал навес, который ударом головой замкнул хавбек Микель Мерино.

Фаны Арсенала сразу начали петь песню в честь испанца, который в итоге оформил дубль. Лондонцы остаются в четырех очках позади лидера Ливерпуля.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Лестер – Арсенал 0:2

Голы: Мерино, 81, 87

Лестер: Хермансен, Джастин (Кулибали, 43), Околи, Фес, Кристиансен, Сумаре, Ндиди, Айю (Мавидиди, 75), Эль-Ханнус, Декордова-Рид (Дака, 85), Варди

Арсенал: Райа, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 75), Райс, Парти (Жоржиньо, 75), Эдегор, Нванери, Стерлинг (Мерино, 69), Троссард (Тирни, 89)