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Чемпионат Англии
Лестер
15.02.2025 14:30 – FT 0 : 2
Арсенал
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Англия
15 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:04
573
0

Центрфорвард не нужен. Арсенал выиграл в АПЛ, хавбек сделал дубль

Команду спас Мерино

15 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:04
573
0
Центрфорвард не нужен. Арсенал выиграл в АПЛ, хавбек сделал дубль
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче чемпионата Англии на выезде не без проблем сумел переиграть аутсайдера Лестер со счетом 2:0.

Лондонская команда, потеряв на неделе еще и Кая Хаверца, была вынуждена использовать в качестве центрфорварда Леандро Троссарда, который не имел большого количества моментов.

Во втором тайме самым опасным игроком впереди был юный Итан Нванери, который даже попал в каркас ворот, но помог команде иначе. Именно Нванери сделал навес, который ударом головой замкнул хавбек Микель Мерино.

Фаны Арсенала сразу начали петь песню в честь испанца, который в итоге оформил дубль. Лондонцы остаются в четырех очках позади лидера Ливерпуля.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Лестер – Арсенал 0:2
Голы: Мерино, 81, 87

Лестер: Хермансен, Джастин (Кулибали, 43), Околи, Фес, Кристиансен, Сумаре, Ндиди, Айю (Мавидиди, 75), Эль-Ханнус, Декордова-Рид (Дака, 85), Варди

Арсенал: Райа, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 75), Райс, Парти (Жоржиньо, 75), Эдегор, Нванери, Стерлинг (Мерино, 69), Троссард (Тирни, 89)

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Лестер Арсенал Лондон Лестер - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Микель Мерино
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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