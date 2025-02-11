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11 февраля 2025, 21:24 |
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0

Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 февраля в 14:30 по Киеву

11 февраля 2025, 21:24 |
68
0
Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Лестер» – «Арсенал». Поединок будет открывать обширную игровую программу дня.

Лестер

«Лестер» в последнее время просто ужасно играет дома. В последних четырёх домашних играх в АПЛ «Лестер» проиграл, пропустив в общей сложности 9 мячей и не забив ни одного. В гостях дела идут не намного лучше – 4 поражения в пяти матчах. Была и одна победа над «Тоттенхемом» (2:1), который также находится в кризисе. Подопечные Руда ван Нистелроя находятся в зоне вылета. У команды 17 очков и 18 место. До идущего 17-м «Вулверхемптона» два бала. «Лестер» достойно сражался в 1/16 Кубка Англии. Команда играла с «Манчестер Юнайтед» и уступила со счетом 1:2, попустив спорный гол в компенсированное время.

Арсенал

Команда Артеты в предыдущем туре АПЛ снесла с поля «Манчестер Сити» (5:1). «Арсенал» идет на втором месте, опережая сенсационный «Ноттингем Форест» на три очка. А вот в кубковых турнирах «Арсенал» выступает не очень успешно. Из Кубка Англии команда вылетела в 1/32 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. В кубке Английской лиги «Арсенал» добрался до полуфинала, но проиграл оба матча «Ньюкаслу» с одинаковым счетом 0:2.

Личные встречи

«Арсенал» выиграл четыре последних матча на поле «Лестера» с общим счетом 8:1. Матч первого круга завершился домашней победой «Арсенала» со счетом 4:2.

«Лестер» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

«Лестер» в 24 матчах АПЛ пропустил 53 мяча. Хуже показатели только у «Саутгемптона», который замыкает турнирную таблицу. Больше «Арсенала» (49 мячей) забил только «Ливерпуль».

Возможные составы

  • «Лестер»: Херманнсен, Джастин, Фас, Вестергор, Кристиансен, Сумаре, Винкс, Аю, Эль-Ханнус, Де Кордова-Рид, Варди.
  • «Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Габриель, Салиба, Тимбер, Райс, Томас, Эдегор, Нванери, Троссар, Хаверц.

Прогноз

«Лестер» дома не может поразить ворота соперника уже четыре матча подряд. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,74).

Прогноз Sport.ua
Лестер
15 февраля 2025 -
14:30
Арсенал
Забьет только одна команда 1,74 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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