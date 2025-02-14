Англия14 февраля 2025, 20:10 |
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Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии
14 февраля 2025, 20:10 |
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В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лестер – АрсеналСмотреть трансляцию
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