В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция