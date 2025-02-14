Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Лестер
15.02.2025 14:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 февраля 2025, 20:10 |
39
0

Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии

14 февраля 2025, 20:10 |
39
0
Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лестер – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Названы стартовые составы на матч АПЛ между Брайтоном и Челси
Варди – третий игрок в истории АПЛ по количеству голов в ворота Арсеналу
Саутгемптон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер Арсенал Лондон Лестер - Арсенал Александр Зинченко смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 14 февраля 2025, 07:44 8
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина

Украинский вратарь может перейти в Челси

Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Теннис | 13 февраля 2025, 22:16 4
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре

Алена одолела Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе

ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Футбол | 14.02.2025, 13:38
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку
Футбол | 14.02.2025, 20:02
ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку
ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Бокс | 14.02.2025, 10:10
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 22
Футбол
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 7
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00 1
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем