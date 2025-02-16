Лестер – Арсенал – 0:2. Испанский спаситель. Видео голов и обзор матча

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Английской премьер-лиги между «Лестером» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере.

Гости, которые подходили к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 2:0 благодаря дублю испанского полузащитника Микеля Мерино.

Английская Премьер-лига. 25-й тур

Лестер – Арсенал – 0:2

Голы: Мерино, 81, 87

Видеообзор матча: