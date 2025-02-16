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Лестер
15.02.2025 14:30 – FT 0 : 2
Арсенал
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Англия
16 февраля 2025, 01:28 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:47
65
0

Лестер – Арсенал – 0:2. Испанский спаситель. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Английской Премьер-лиги

16 февраля 2025, 01:28 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:47
65
0
Лестер – Арсенал – 0:2. Испанский спаситель. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино и Деклан Райс

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Английской премьер-лиги между «Лестером» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере.

Гости, которые подходили к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 2:0 благодаря дублю испанского полузащитника Микеля Мерино.

Английская Премьер-лига. 25-й тур

Лестер – Арсенал – 0:2

Голы: Мерино, 81, 87

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
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Арсенал Лондон Лестер Лестер - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Микель Мерино
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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