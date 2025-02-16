Англия16 февраля 2025, 01:28 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:47
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Лестер – Арсенал – 0:2. Испанский спаситель. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Английской Премьер-лиги
16 февраля 2025, 01:28 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:47
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В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Английской премьер-лиги между «Лестером» и лондонским «Арсеналом».
Встречу принимал Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере.
Гости, которые подходили к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 2:0 благодаря дублю испанского полузащитника Микеля Мерино.
Английская Премьер-лига. 25-й тур
Лестер – Арсенал – 0:2
Голы: Мерино, 81, 87
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
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