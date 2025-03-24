Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Я был близок к смерти»: футболист рассказал шокирующие подробности
Другие новости
24 марта 2025, 03:00 |
187
0

ФОТО. «Я был близок к смерти»: футболист рассказал шокирующие подробности

Майкл Антонио рассказал про ужасы ДТП, в которое он угодил

24 марта 2025, 03:00 |
187
0
ФОТО. «Я был близок к смерти»: футболист рассказал шокирующие подробности
BBC. Майкл Антонио

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился первым фото после аварии и рассказал о своих воспоминаниях после страшного ДТП, которое случилось в декабре 2024 года.

«Полиция нашла меня между двумя сиденьями, не на водительском месте. Они сказали, что это выглядело так, как будто я пытался вылезти через окно, но боль от сильно сломанной ноги не позволила мне выбраться», — рассказал Антонио.

Когда его спросили, помнит ли он саму аварию, он ответил, что ничего не помнит, хотя ему говорили, что он был в сознании и разговаривал с полицией и людьми, которые его нашли.

Источник сообщает, что он рад, что остался жив после аварии, учитывая поврежденное состояние его Ferrari. Изначально ожидалось, что восстановление займет до 12 месяцев, но теперь сообщают, что он вернется к индивидуальным тренировкам в следующем месяце.

«Это заставило меня осознать, как близко я был к смерти. Я видел фотографии, но вживую было в 10 раз хуже. Машина была в ужасном состоянии. Это было тяжело, но я стал более эмоциональным, чем когда-либо. Терапия мне очень помогла», — добавил он.

По теме:
ФОТО. Почему звезды АПЛ носят очки с красными линзами? Чит-код Холанда
ФОТО. Влада Зинченко назвала Италию своим домом. Интересный пост ведущей
ФОТО. Звездный футболист изменил своей жене. Он почувствовал себе одиноким
фото Майкл Антонио Вест Хэм ДТП Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Мадриде может появиться чемпион мира. Он побил трансферный рекорд
Футбол | 24 марта 2025, 02:10 0
В Мадриде может появиться чемпион мира. Он побил трансферный рекорд
В Мадриде может появиться чемпион мира. Он побил трансферный рекорд

«Атлетико» рассматривает подписание Поля Погба

«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
Футбол | 23 марта 2025, 12:02 14
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной

Журналист Нико Дейксхорн вспомнил о войне

Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Футбол | 24.03.2025, 00:11
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Другие виды | 23.03.2025, 06:50
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Футбол | 23.03.2025, 10:34
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 5
Бокс
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 13
Другие виды
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
22.03.2025, 08:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем