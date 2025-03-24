ФОТО. «Я был близок к смерти»: футболист рассказал шокирующие подробности

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился первым фото после аварии и рассказал о своих воспоминаниях после страшного ДТП, которое случилось в декабре 2024 года.

«Полиция нашла меня между двумя сиденьями, не на водительском месте. Они сказали, что это выглядело так, как будто я пытался вылезти через окно, но боль от сильно сломанной ноги не позволила мне выбраться», — рассказал Антонио.

Когда его спросили, помнит ли он саму аварию, он ответил, что ничего не помнит, хотя ему говорили, что он был в сознании и разговаривал с полицией и людьми, которые его нашли.

Источник сообщает, что он рад, что остался жив после аварии, учитывая поврежденное состояние его Ferrari. Изначально ожидалось, что восстановление займет до 12 месяцев, но теперь сообщают, что он вернется к индивидуальным тренировкам в следующем месяце.

«Это заставило меня осознать, как близко я был к смерти. Я видел фотографии, но вживую было в 10 раз хуже. Машина была в ужасном состоянии. Это было тяжело, но я стал более эмоциональным, чем когда-либо. Терапия мне очень помогла», — добавил он.