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Лига наций
23 марта 2025, 20:31 | Обновлено 23 марта 2025, 20:44
2572
6

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией

23 марта в 21:45 в Генке состоится ответный матч плей-офф Лиги наций

23 марта 2025, 20:31 | Обновлено 23 марта 2025, 20:44
2572
6
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Руди Гарсия и Сергей Ребров

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко, Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк, Ванат.

Запас: Трубин, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльский, Цыганков, Назаренко.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина стартовые составы Руди Гарсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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+1
Дырокол
Без шляпарен очки с дыр очки будет трудно☝️
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0
Remark
Мда … дуже важко буде в нападі.
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0
Pixelman
В глуху оборону?
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0
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fifa2020
Циганкова нема... нафіг нам 5 захисників? 
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0
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