Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
23 марта в 21:45 в Генке состоится ответный матч плей-офф Лиги наций
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко, Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк, Ванат.
Запас: Трубин, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльский, Цыганков, Назаренко.
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