23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко, Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк, Ванат.

Запас: Трубин, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльский, Цыганков, Назаренко.