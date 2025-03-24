ХАЦКЕВИЧ: «Трудно о нем что-то сказать. Это вообще не его матч»
Александр оценил игру Владислава Ваната против Бельгии
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил игру Владислава Ваната во втором матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций (0:3).
– Трудно о Владе что-то сказать, потому что он вообще без мяча играл. Ванат – нападающий, хорошо играющий в штрафной, принимает быстрые решения, динамичный игрок. Это вообще не его матч.
– Если сборная Украины вышла, чтобы сражаться и бороться и вообще не демонстрировала намеки на контратаковую игру, то почему Ребров выбрал именно Ваната? Кажется, что под такую тактику идеально подошел бы именно Довбик, хотя навязать борьбу и сыграть в подыгрыше лучше Владислава может и Яремчук.
– Повторюсь, наверное, Сергею Станиславовичу не хватает футбольных людей в окружении. У меня только такое объяснение. Кто может Реброву навязать мнение, что под такую игру нужно было выпускать Ваната? Возможно, рассчитывали, что Влад где-то уйдет от соперника после лонгбола, воспользуется своей скоростью. Однако мы увидели, что это вообще не сработало.
Ранее свое мнение по поводу матча высказал голкипер национальной сборной Андрей Лунин.
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