Источник назвал условие, при котором Динамо уволит Шовковского
Киевляне останутся без тренера, если упустят чемпионство
Киевское «Динамо» может уволить главного тренера первой команды клуба Александра Шовковского, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, произойдет это в том случае, если «бело-синие» не выиграют чемпионат в этом сезоне.
По итогам 21 тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 51 очко. Киевляне опережают «Александрию» на 4 зачетных пункта, а донецкий «Шахтер» - аж на 10, однако «горняки» имеют поединок в запасе.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может хорошо заработать на продаже нападающего Владислава Ваната.
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а може не звільнити.
по Бурбасу це шанси 50% на 50%:
один х.. він правий
СаШо нічого не загрожує ))
команда мощно усилилась?