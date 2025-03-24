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  4. Источник назвал условие, при котором Динамо уволит Шовковского
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 10:14 |
238
3

Источник назвал условие, при котором Динамо уволит Шовковского

Киевляне останутся без тренера, если упустят чемпионство

24 марта 2025, 10:14 |
238
3
Источник назвал условие, при котором Динамо уволит Шовковского
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» может уволить главного тренера первой команды клуба Александра Шовковского, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, произойдет это в том случае, если «бело-синие» не выиграют чемпионат в этом сезоне.

По итогам 21 тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 51 очко. Киевляне опережают «Александрию» на 4 зачетных пункта, а донецкий «Шахтер» - аж на 10, однако «горняки» имеют поединок в запасе.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может хорошо заработать на продаже нападающего Владислава Ваната.

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Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Burevestnik
Бурбас: ДК може звільнити Сашо,
а може не звільнити.
по Бурбасу це шанси 50% на 50%:
один х.. він правий
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+1
AK.228
Ну не выиграть чемпионат с таким отрывом - это нужно умудрится 
СаШо нічого не загрожує ))
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0
Gargantua81
а с каких сбсн Динамо должно быть чемпионом?
команда мощно усилилась?
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0
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