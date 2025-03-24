Источник назвал условие, при котором Динамо уволит Шовковского

Киевское «Динамо» может уволить главного тренера первой команды клуба Александра Шовковского, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, произойдет это в том случае, если «бело-синие» не выиграют чемпионат в этом сезоне.

По итогам 21 тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 51 очко. Киевляне опережают «Александрию» на 4 зачетных пункта, а донецкий «Шахтер» - аж на 10, однако «горняки» имеют поединок в запасе.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может хорошо заработать на продаже нападающего Владислава Ваната.