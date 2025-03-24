Куртуа отпраздновал победу над сборной Украины в матче Лиги наций
Бельгийский вратарь присоединился к партнерам после финального свистка
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.
Первый номер бельгийской команды Тибо Куртуа из-за повреждения не попал в заявку на этот поединок, однако присоединился к партнерам после финального свистка.
Голкипер мадридского «Реала» сразу после окончания игры бросился обнимать и поздравлять партнеров, долго общался с форвардом Ромелу Лукаку и вратарем Матцом Селсом.
ФОТО. Тибо Куртуа вышел на поле поздравить партнеров с победой над Украиной
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