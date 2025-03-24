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  4. Куртуа отпраздновал победу над сборной Украины в матче Лиги наций
Лига наций
24 марта 2025, 10:17 |
250
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Куртуа отпраздновал победу над сборной Украины в матче Лиги наций

Бельгийский вратарь присоединился к партнерам после финального свистка

24 марта 2025, 10:17 |
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Куртуа отпраздновал победу над сборной Украины в матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Первый номер бельгийской команды Тибо Куртуа из-за повреждения не попал в заявку на этот поединок, однако присоединился к партнерам после финального свистка.

Голкипер мадридского «Реала» сразу после окончания игры бросился обнимать и поздравлять партнеров, долго общался с форвардом Ромелу Лукаку и вратарем Матцом Селсом.

ФОТО. Тибо Куртуа вышел на поле поздравить партнеров с победой над Украиной

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Тибо Куртуа
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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