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Испания
15 февраля 2025, 19:27 |
394
1

Реал четвертый матч подряд пропускает гол с 11-метровой отметки

«Сливочные» потеряли очки на выезде

15 февраля 2025, 19:27 |
394
1
Реал четвертый матч подряд пропускает гол с 11-метровой отметки
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» во встрече против «Осасуны» пропустил гол с пенальти. Это четвертый поединок подряд, в котором в ворота «сливочных» назначают 11-метровый удар.

15 февраля состоялась игра 24-го тура Ла лиги между командами «Осасуна» и «Реал». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

До этого матча в ворота мадридского «Реала» назначали пенальти в поединках против «Леганеса», «Атлетико Мадрид» и «Манчестер Сити». Все они завершились забитыми мячами.

В этой кампании Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти занимают первое место в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Осасуна - Реал статистика Манчестер Сити Атлетико Мадрид Леганес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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T-800
БОЖЕ, и как потом этой помойке везёт в элчей ...
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