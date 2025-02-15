Реал четвертый матч подряд пропускает гол с 11-метровой отметки

Мадридский «Реал» во встрече против «Осасуны» пропустил гол с пенальти. Это четвертый поединок подряд, в котором в ворота «сливочных» назначают 11-метровый удар.

15 февраля состоялась игра 24-го тура Ла лиги между командами «Осасуна» и «Реал». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

До этого матча в ворота мадридского «Реала» назначали пенальти в поединках против «Леганеса», «Атлетико Мадрид» и «Манчестер Сити». Все они завершились забитыми мячами.

В этой кампании Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти занимают первое место в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).