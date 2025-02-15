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  4. Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Турция
15 февраля 2025, 19:56 |
826
4

Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции

«Орлы» одержали волевую победу со счетом 2:1

15 февраля 2025, 19:56 |
826
4
Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

15 февраля прошел матч 24-го тура турецкой Суперлиги, в котором сошлись «Бешикташ» и «Трабзонспор».

С первых минут на поле сыграли два украинца – форвард Даниил Сикан и защитник Арсений Батагов. Вингер Александр Зубков вышел на поле на 66-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Отличиться удалось одному украинцу – правда, при счете 1:1, Арсений Батагов срезал мяч в собственные ворота.

«Бешикташ» поднялся на пятую строчку в турецком чемпионате, имея в активе 38 очков, у «Трабзонспора» 29 баллов и девятая позиция.

Чемпион Турции. 24-й тур, 15 февраля.

Бешикташ – Трабзонспор – 2:1
Голы: Рафа Силва, 53, Батагов 65 (автогол) – Банза, 17.

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Бешикташ Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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TolsTIyELF
Ну там такой автогол. Минимальный рикошет от заща. Трабзонспор был лучше, немного нужно надавить - и будут усіх перемагати.
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0
max3535
Зубков еще что то показывает технику а Секан ни какой. Оба нападающие много не забивают 
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0
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Remark
О! Наші хоч в Туреччині почали забивати. Так тримати!
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