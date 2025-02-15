Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции

15 февраля прошел матч 24-го тура турецкой Суперлиги, в котором сошлись «Бешикташ» и «Трабзонспор».

С первых минут на поле сыграли два украинца – форвард Даниил Сикан и защитник Арсений Батагов. Вингер Александр Зубков вышел на поле на 66-й минуте.

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Отличиться удалось одному украинцу – правда, при счете 1:1, Арсений Батагов срезал мяч в собственные ворота.

«Бешикташ» поднялся на пятую строчку в турецком чемпионате, имея в активе 38 очков, у «Трабзонспора» 29 баллов и девятая позиция.

Чемпион Турции. 24-й тур, 15 февраля.

Бешикташ – Трабзонспор – 2:1

Голы: Рафа Силва, 53, Батагов 65 (автогол) – Банза, 17.