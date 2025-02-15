Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
«Орлы» одержали волевую победу со счетом 2:1
15 февраля прошел матч 24-го тура турецкой Суперлиги, в котором сошлись «Бешикташ» и «Трабзонспор».
С первых минут на поле сыграли два украинца – форвард Даниил Сикан и защитник Арсений Батагов. Вингер Александр Зубков вышел на поле на 66-й минуте.
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Отличиться удалось одному украинцу – правда, при счете 1:1, Арсений Батагов срезал мяч в собственные ворота.
«Бешикташ» поднялся на пятую строчку в турецком чемпионате, имея в активе 38 очков, у «Трабзонспора» 29 баллов и девятая позиция.
Чемпион Турции. 24-й тур, 15 февраля.
Бешикташ – Трабзонспор – 2:1
Голы: Рафа Силва, 53, Батагов 65 (автогол) – Банза, 17.
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 15, 2025
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor #BJKvTS pic.twitter.com/DSabZZZH3N
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