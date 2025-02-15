15 февраля на «Водафон Парк» пройдет матч 24-го тура Суперлиги Турции, в котором «Бешикташ» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Бешикташ

Команда остается турецким футбольным грандом. Но при этом она уже несколько лет не может добраться до чемпионского титула, пусть и не так долго, как Фенербахче. А в прошлом сезоне было и вовсе 6-е место, пусть и в сочетании с выигранным кубком. Безусловно, этого было мало и для руководства, и для болельщиков. В итоге летом и состав усилили (чего стоит подписание Иммобиле), и тренировать позволили ван Бронкхорста. Для начала Джованни сразу взял титул, пусть и только в виде Суперкубка, но с разгромной победой над Галатасараем. Но, удачно стартовав в целом, голландец быстро разочаровал и в начале зимы остался без работы. В середине января пришел на его место Сульшер. Начинал норвежец с разгрома Атлетика в Лиге Европы, впрочем, дальше была ничья с Антальяспором и поражение Твенте. Победив в кубке, в прошлом туре чемпионата с Сивасспором оформили солидные 2:0.

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Трабзонспор

Клуб в 2022-м году вернула себе чемпионский титул, впервые с середины 80-х лет. В прошлом сезоне повторить это не получилось, но все равно добились финиша на достаточно высокой, третьей позиции - только ушедшие в отрыв Галатасарай и Фенербахче набрали тогда больше. Но в новом сезоне все начиналось с болезненных неудач. Бордово-голубые остались без еврокубков на осень, проиграв в летней квалификации последовательно Лиги Европы и Лиги конференций. Да и в чемпионате начинали с серии ничьих. В итоге на тренерский пост вернулась местная легенда, Шенол Гюнеш. Но и при нем результаты были крайне противоречивые: в 9 турах Суперлиги было 6 поражений. Не удивительно, что в зимнее окно черноморские шторма укрепляли состав. Впрочем, февраль начали с нулевой ничьей против Кайсериспора и 2:2 в кубке. Но хотя бы Еюпспор обыграли за счет единственного года в середине 2-го тайма.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году было две победы орлов в Стамбуле и ничья в Трабзоне.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Они прибавили при Сульшере - поверим, что получится выиграть поединок дома (коэффициент - 1,86).