Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Бешикташ
15.02.2025 18:00 - : -
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
15 февраля 2025, 02:48 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:50
20
0

Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 15 февраля в 18:00 по Киеву

15 февраля 2025, 02:48 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:50
20
0
Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Instagram. Даниил Сикан

15 февраля на «Водафон Парк» пройдет матч 24-го тура Суперлиги Турции, в котором «Бешикташ» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Бешикташ

Команда остается турецким футбольным грандом. Но при этом она уже несколько лет не может добраться до чемпионского титула, пусть и не так долго, как Фенербахче. А в прошлом сезоне было и вовсе 6-е место, пусть и в сочетании с выигранным кубком. Безусловно, этого было мало и для руководства, и для болельщиков. В итоге летом и состав усилили (чего стоит подписание Иммобиле), и тренировать позволили ван Бронкхорста. Для начала Джованни сразу взял титул, пусть и только в виде Суперкубка, но с разгромной победой над Галатасараем. Но, удачно стартовав в целом, голландец быстро разочаровал и в начале зимы остался без работы. В середине января пришел на его место Сульшер. Начинал норвежец с разгрома Атлетика в Лиге Европы, впрочем, дальше была ничья с Антальяспором и поражение Твенте. Победив в кубке, в прошлом туре чемпионата с Сивасспором оформили солидные 2:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Трабзонспор

Клуб в 2022-м году вернула себе чемпионский титул, впервые с середины 80-х лет. В прошлом сезоне повторить это не получилось, но все равно добились финиша на достаточно высокой, третьей позиции - только ушедшие в отрыв Галатасарай и Фенербахче набрали тогда больше. Но в новом сезоне все начиналось с болезненных неудач. Бордово-голубые остались без еврокубков на осень, проиграв в летней квалификации последовательно Лиги Европы и Лиги конференций. Да и в чемпионате начинали с серии ничьих. В итоге на тренерский пост вернулась местная легенда, Шенол Гюнеш. Но и при нем результаты были крайне противоречивые: в 9 турах Суперлиги было 6 поражений. Не удивительно, что в зимнее окно черноморские шторма укрепляли состав. Впрочем, февраль начали с нулевой ничьей против Кайсериспора и 2:2 в кубке. Но хотя бы Еюпспор обыграли за счет единственного года в середине 2-го тайма.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году было две победы орлов в Стамбуле и ничья в Трабзоне.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Они прибавили при Сульшере - поверим, что получится выиграть поединок дома (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Бешикташ
15 февраля 2025 -
18:00
Трабзонспор
Победа Бешикташа 1.86 Сделать ставку
По теме:
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Трабзонспор Бешикташ чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Арсений Батагов Александр Зубков Даниил Сикан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Футбол | 14 февраля 2025, 22:51 6
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»

Игрок сборной Украины рассказал о войне

Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 15 февраля 2025, 02:55 0
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 15 февраля в 19:30 по Киеву

Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 14.02.2025, 07:44
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Бокс | 14.02.2025, 08:32
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Футбол | 14.02.2025, 13:38
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 3
Бокс
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
13.02.2025, 00:02 9
Футбол
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем