Бешикташ – Трабзонспор – 2:1. Как Батагов забил в свои ворота. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Турции 2024/25
15 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Турции между командами Бешикташ и Трабзонспор.
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 65-й минуте украинский центрбек гостей Арсений Батагов оформил автогол.
В составе Трабзонспора сыграли еще два украинца: Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан вышел в старте и провел 87 минут, а Зубков появился на поле на 66-й. Голевыми действиями никто не отличился.
Чемпионат Турции по футболу 2024/25. 24-й тур, 15 февраля
Бешикташ – Трабзонспор – 2:1
Голы: Рафа Силва, 53, Батагов, 65 (автогол) – Банза, 17
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
16 февраля горняки сыграют последний спарринг на сборах в Турции
Марта в 1-м раунде тысячника в Дубае сыграет против Катерины Синяковой