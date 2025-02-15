Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ – Трабзонспор – 2:1. Как Батагов забил в свои ворота. Видео голов
Чемпионат Турции
Бешикташ
15.02.2025 18:00 – FT 2 : 1
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
15 февраля 2025, 21:07 |
277
0

Бешикташ – Трабзонспор – 2:1. Как Батагов забил в свои ворота. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Турции 2024/25

15 февраля 2025, 21:07 |
277
0
Бешикташ – Трабзонспор – 2:1. Как Батагов забил в свои ворота. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Турции между командами Бешикташ и Трабзонспор.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте украинский центрбек гостей Арсений Батагов оформил автогол.

В составе Трабзонспора сыграли еще два украинца: Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан вышел в старте и провел 87 минут, а Зубков появился на поле на 66-й. Голевыми действиями никто не отличился.

Чемпионат Турции по футболу 2024/25. 24-й тур, 15 февраля

Бешикташ – Трабзонспор – 2:1

Голы: Рафа Силва, 53, Батагов, 65 (автогол) – Банза, 17

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Автогол забил Арсений Батагов (Трабзонспор).
53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бешикташ.
17’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Трабзонспор.
По теме:
Осасуна – Реал – 1:1. Как Беллингем получил красную. Видео голов, обзор
Металлист 1925 – Нива Винница – 2:1. Забивали легионеры. Видео голов
Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
чемпионат Турции по футболу видео голов и обзор Рафа Силва Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков автогол Бешикташ Трабзонспор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы
Футбол | 15 февраля 2025, 19:23 0
ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы
ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы

16 февраля горняки сыграют последний спарринг на сборах в Турции

Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Теннис | 15 февраля 2025, 14:14 8
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ

Марта в 1-м раунде тысячника в Дубае сыграет против Катерины Синяковой

Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
Футбол | 15.02.2025, 15:45
Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Футбол | 15.02.2025, 10:16
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Футбол | 15.02.2025, 00:23
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
14.02.2025, 11:11
Футбол
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 2
Бокс
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 69
Бокс
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
14.02.2025, 14:11 12
Футбол
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
14.02.2025, 07:44 9
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем