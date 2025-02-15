15 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Турции между командами Бешикташ и Трабзонспор.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

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На 65-й минуте украинский центрбек гостей Арсений Батагов оформил автогол.

В составе Трабзонспора сыграли еще два украинца: Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан вышел в старте и провел 87 минут, а Зубков появился на поле на 66-й. Голевыми действиями никто не отличился.

Чемпионат Турции по футболу 2024/25. 24-й тур, 15 февраля

Бешикташ – Трабзонспор – 2:1

Голы: Рафа Силва, 53, Батагов, 65 (автогол) – Банза, 17

Видеообзор матча: