Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.

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На 39-й минуте красную карточку получил Джуд Беллингем из-за того, что обматерил арбитра. После матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти отреагировал на этот эпизод.

«Говорил ли я с Джудом после матча? Здесь вообще-то надо говорить с арбитром. Беллингем не сделал ничего, чтобы его удалили. Не о чем с ним вообще говорить. Я думаю, что судья просто неправильно понял Беллингема», – сказал Анчелотти.