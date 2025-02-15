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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Испания
15 февраля 2025, 20:46 |
3525
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»

Тренер отреагировал на удаление Беллингема

15 февраля 2025, 20:46 |
3525
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте красную карточку получил Джуд Беллингем из-за того, что обматерил арбитра. После матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти отреагировал на этот эпизод.

«Говорил ли я с Джудом после матча? Здесь вообще-то надо говорить с арбитром. Беллингем не сделал ничего, чтобы его удалили. Не о чем с ним вообще говорить. Я думаю, что судья просто неправильно понял Беллингема», – сказал Анчелотти.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Осасуна - Реал Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Saar
Беллінгем не вперше посилає арбітра. Можливо, психіатр допоможе!
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