ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы

15 февраля футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку в Белеке. Занятие носило предыгровой характер, поскольку команда готовится к спаррингу с грузинской «Дилой».

Сессия стартовала, как обычно, с разминки, квадратов и упражнений на удержание мяча на четыре ворот. Затем подопечные Марино Пушича уделили большое внимание работе над тактическими аспектами и комбинационными действиями, а в завершение провели игровой мини-турнир. Все игроки занимаются в общей группе и готовятся к предстоящему поединку.

Бразильский легионер горняков Эгиналду вернулся к работе после травмы.

В воскресенье, 16 февраля, «Шахтер» сыграет контрольный матч с представителем чемпионата Грузии – «Дилой» Гори. Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.