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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 19:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:27
198
0

ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы

16 февраля горняки сыграют последний спарринг на сборах в Турции

15 февраля 2025, 19:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:27
198
0
ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы
ФК Шахтер. Эгиналду

15 февраля футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку в Белеке. Занятие носило предыгровой характер, поскольку команда готовится к спаррингу с грузинской «Дилой».

Сессия стартовала, как обычно, с разминки, квадратов и упражнений на удержание мяча на четыре ворот. Затем подопечные Марино Пушича уделили большое внимание работе над тактическими аспектами и комбинационными действиями, а в завершение провели игровой мини-турнир. Все игроки занимаются в общей группе и готовятся к предстоящему поединку.

Бразильский легионер горняков Эгиналду вернулся к работе после травмы.

В воскресенье, 16 февраля, «Шахтер» сыграет контрольный матч с представителем чемпионата Грузии – «Дилой» Гори. Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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