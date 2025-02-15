ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы
16 февраля горняки сыграют последний спарринг на сборах в Турции
15 февраля футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку в Белеке. Занятие носило предыгровой характер, поскольку команда готовится к спаррингу с грузинской «Дилой».
Сессия стартовала, как обычно, с разминки, квадратов и упражнений на удержание мяча на четыре ворот. Затем подопечные Марино Пушича уделили большое внимание работе над тактическими аспектами и комбинационными действиями, а в завершение провели игровой мини-турнир. Все игроки занимаются в общей группе и готовятся к предстоящему поединку.
Бразильский легионер горняков Эгиналду вернулся к работе после травмы.
В воскресенье, 16 февраля, «Шахтер» сыграет контрольный матч с представителем чемпионата Грузии – «Дилой» Гори. Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.
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