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  4. ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 13:38 |
197
2

ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег

Для семьи Виктора Корниенко комфортная сумма для жизни – 5-8 тысяч долларов в месяц

14 февраля 2025, 13:38 |
197
2
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Instagram

Арина Корниенко, жена защитника полтавской «Ворсклы» Виктора Корниенко, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», рассказала, какая сумма ей нужна ежемесячно для комфортного проживания в Полтаве:

«Смотрите, я не одна, у меня два ребенка. Все ходят в частную школу, частный садик. У нас две машины на семью, квартира... Ну, если честно, то 5-8 тысяч долларов в месяц для нас комфортно.

Я не работаю, но развиваю сейчас свой блог, поэтому за все платит муж. Он ответственный за финансовую сторону. К сожалению. Но я ему помогу скоро».

ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег

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Виктор Корниенко Ворскла Полтава Шахтер Донецк lifestyle финансы видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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FC_Shakhtar1936
ВЕЛИКИЙ «ШАХТЁР» НЕСЁТСЯ, КАК ЗВЕРЬ,
В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ - ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ!
В ПАНИКЕ ГРАНДЫ, ВСЕ - НА ПРИВАЛ,
ФИНАЛ УЖЕ НАШ, СОПЕРНИК УПАЛ!
.
РЕАЛ НА КОЛЕНЯХ, БАРСА В СЛЕЗАХ!
СИТИ В ОКОПАХ, ЛИВЕР В КУСТАХ!
БАВАРИЯ В СТРАХЕ СТОНЕТ И ВОЕТ,
НО ТОЖЕ ШАХТЁР ЕЕ УНИЧТОЖИТ!
.
СУДАКОВ ЖОРИК В БОЙ НАШИХ ВЕДЁТ!
БОГ РИНАТ ПРИКАЗАЛ С НЕБЕС: ВПЕРЁДД!
СУДАКОВ ЖОРИК - НАШ ВОЖАК И КОРОЛЬ,
ВЕДЁТ НА ВЕРШИНУ, РАЗНОСИТ ВСЕХ В НОЛЬ!
.
ОДИН ЗА ДРУГИМ ОН ГОЛЫ ЗАБИВАЛ!
ТАКОГО РАЗНОСА ЕЩЕ МИР НЕ ВИДАЛ!
КУБОК В РУКАХ, ГУДИТ СТАДИОН,
ОЛЕ-ОЛЕ, ШАХТЁР ------- ЧЕМПИОН!
(Великий и магучий Шахтёр )
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Diesel
Ну в принципі норм
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