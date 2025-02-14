ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Для семьи Виктора Корниенко комфортная сумма для жизни – 5-8 тысяч долларов в месяц
Арина Корниенко, жена защитника полтавской «Ворсклы» Виктора Корниенко, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», рассказала, какая сумма ей нужна ежемесячно для комфортного проживания в Полтаве:
«Смотрите, я не одна, у меня два ребенка. Все ходят в частную школу, частный садик. У нас две машины на семью, квартира... Ну, если честно, то 5-8 тысяч долларов в месяц для нас комфортно.
Я не работаю, но развиваю сейчас свой блог, поэтому за все платит муж. Он ответственный за финансовую сторону. К сожалению. Но я ему помогу скоро».
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
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