Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера

10 июня Европа узнает имя нового триумфатора Лиги чемпионов. В финале сезона-2022/23 сыграют «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы и «Интер», которым руководит Симоне Индзаги. Для второго выигрыш Лиги чемпионов может стать самым значимым успехом в футбольной карьере, причем как в статусе игрока, так и в статусе тренера. Ранее Симоне с «Лацио» выигрывал чемпионат Италии, когда еще выходил на поле, а в бытность наставником его ключевые достижения с «Лацио» и «Интером» ограничивались победами в Кубке и Суперкубке Италии.

А вот Хосепу Гвардиоле покорялось значительно большее число трофеев. В том числе испанский наставник выигрывал и Лигу чемпионов, причем как в статусе футболиста, так и уже во времена тренерской карьеры. Что правда, с «Манчестер Сити» Гвардиоле пока еще не удавалось завоевать самый престижный клубный трофей континентального футбола, однако его имя уже навсегда вписано в историю Лиги чемпионов золотыми буквами, ведь таких как он не так и много, а если быть точным, то всего-то шестеро, без учета самого Пепа…

Выигрывал КЕЧ как футболист: с «Реалом» в сезонах-1955/56, 1956/57, 1957/58

Выигрывал КЕЧ как тренер: с «Реалом» в сезонах-1959/60, 1965/66

Мигель Муньос в бытность футболистом действовал в защите и полузащите, и добился огромных успехов. В «Реал» он перешел в 1948 году, когда ему было уже 26, а до этого выступал за куда более скромные коллективы, наиболее известными из которых являются «Расинг» из Сантандера и «Сельта» из Виго.

В столице Испании Муньос в качестве игрока задержался аж на десять лет. Это время стало знаковым для «Реала», потому как «бланкос» не только выиграли дебютный розыгрыш Кубка европейских чемпионов (прародителя нынешней Лиги чемпионов) по итогам сезона-1955/56, но и добавили к нему еще четыре триумфа в турнире подряд. Именно тогда «Реал» создал великолепный задел по количеству побед в самом престижном клубном турнире континента, превзойти который вот уже долгие десятилетия не удается никому.

В статусе футболиста Муньос трижды поднимал над головой Кубок европейских чемпионов, но в конце сезона-1957/58 внезапно осознал, что является «толстым и будто бы не на месте». По этой причине Мигель завершил карьеру, и начал работать тренером молодежной команды «Реала», а уже через год неожиданно возглавил основную команду «бланкос», с которой с ходу завоевал пятый кряду для клуба КЕЧ, устроив феноменальную перестрелку в финале против франкфуртского «Айнтрахта» (7:3).

Свой следующий, шестой, трофей в рамках розыгрышей КЕЧ «Реал» также взял вместе с Муньосом во главе первой команды. В 1966 году «бланкос» добрались до решающего поединка, где оказались сильнее югославского «Партизана», над которым добыли волевую победу (2:1).

Впоследствии Муньос оставался главным тренером «Реала» аж до 1974 года, однако мадридцы взяли существенную паузу в завоеваниях топ-еврокубка. В следующий раз «бланкос» выигрывали его уже тогда, когда турнир назывался Лигой чемпионов, а коучем «Реала» был итальянец Марчело Липпи – в 1998-м…

Выигрывал КЕЧ как футболист: с «Миланом» в сезонах-1962/63, 1968/69

Выигрывал КЕЧ как тренер: с «Ювентусом» в сезоне-1984/85

Большую часть игровой карьеры Джованни Трапаттони провел в «Милане». Лишь заканчивать с футболом экс-защитник «россонери» подался в «Варезе», а до этого верой и правдой отслужил родной команде на протяжении 14 лет.

В те времена «Милан» был достаточно силен, причем не только на национальной, но и на международной арене. В 1962 и 1968 годах Трапаттони с «россонери» становился чемпионом Италии, а в следующих сезонах выигрывал с «Миланом» Кубки европейских чемпионов. Первый триумф для Джованни и «россонери» случился в сезоне-1962/63, когда итальянская команда в финале переиграла португальскую «Бенфику» (2:1), в рядах которой блистал великолепный Эйсебио.

В 1969 году «Милану» в решающем поединке КЕЧ удалось добыть уже более уверенную победу над соперником. Тогда итальянцы нанесли сокрушительное поражение «Аяксу» - 4:1, а хет-триком в их рядах отличился Пьерино Прати.

Летом 1972 года Трапаттони завершил игровую карьеру и подался в тренеры. Сперва он работал с юношами «Милана», затем недолго исполнял обязанности наставника первой команды, а в сезоне-1974/75 входил в тренерский штаб Густаво Джаньони. Именно этого специалиста Джованни и сменил во главе «Милана» в октябре 1975-го. По сути, с этого момента и началась выдающаяся тренерская карьера Трапаттони. Он успел поработать с «Миланом», «Интером», «Ювентусом», «Баварией», «Фиорентиной», а также являлся главным тренером национальных сборных Италии и Ирландии.

Стоит отметить, что Кубок европейских чемпионов в качестве тренера Трапаттони удалось выиграть с «Ювентусом», причем этот титул стал первым для туринского топ-клуба. В сезоне-1984/85 «старая синьора» добралась до финала КЕЧ, где минимально одолела «Ливерпуль» (1:0). Тот финал навсегда вошел в историю футбола, как один из наиболее трагических, ведь из-за обрушения трибуны на стадионе «Эйзель» в Брюсселе погибло 39 человек, а несколько сотен получили ранения…

Выигрывал КЕЧ как футболист: с «Аяксом» в сезонах-1970/71, 1971/72, 1972/73

Выигрывал КЕЧ как тренер: с «Барселоной» в сезоне-1991/92

Йохана Кройфа справедливо называют одним из величайших футболистов всех времен и народов. Сравниться с тем наследием, которое оставил после себя великолепный нидерландец могут совсем немногие. Причем Кройф, в отличие от, скажем, Пеле, Марадоны или ван Бастена может похвастаться еще и тем, что преуспел не только на футбольном поле в бытность игроком, но и на «бровке» в статусе главного тренера.

Первые триумфы в Кубке европейских чемпионов в карьере Кройфа датированы началом 70-х годов минувшего века. Тогда Йохан выступал в рядах своего родного «Аякса», и амстердамцам удалось трижды кряду становиться сильнейшей командой континента, добыв исторические первые титулы для клубного музея. В решающих матчах «Аякс» последовательно оказывался сильнее чем греческий «Панатинаикос» (2:0), а также итальянские «Интер» (2:0) и «Ювентус» (1:0). Летом 1973-го Кройф перебрался в «Барселону», а «Аякс» свою следующую победу в топовом еврокубке добыл уже аж в 1995-м, когда турнир именовался Лигой чемпионов.

Интересно, что в рядах «Барселоны» за пять лет Кройф только один раз побеждал в чемпионате и один – в Кубке Испании. Его звездный час с «блаугранас» придет позже, когда Йохан уже будет тренировать каталонскую команду. В частности, с коучем-новатором «Барселона» четырежды станет триумфатором Примеры, а в 1992-м в напряженной борьбе вырвет у «Сампдории» победу (1:0) в финале последнего (до его реформирования и переименования в Лигу чемпионов) сезона в рамках Кубка европейских чемпионов.

Выигрывал КЕЧ как футболист: с «Миланом» в сезонах-1988/89, 1989/90

Выигрывал ЛЧ как тренер: с «Миланом» в сезонах-2002/03, 2006/07 и с «Реалом» в сезонах-2013/14, 2021/22

В бытность футболистом Карло Анчелотти поиграл за «Парму», «Рому» и «Милан», и именно в рядах последнего разжился наиболее значимыми трофеями, в том числе дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Впервые «ушастый кубок» над головой Анчелотти поднял в 1989 году, когда «Милан» в финале КЕЧ в пух и прах разбил румынскую «Стяуа» (4:0), а по два мяча в рядах «россонери» в том противостоянии забили великолепные нидерландцы Гуллит и ван Бастен. Спустя год, в 1990-м, «Милан» опять добрался до финала самого престижного клубного турнира континента, и вновь оказался его триумфатором, но на этот раз победа была минимальной – 1:0 над «Бенфикой», причем опять с голом нидерландского легионера, на этот раз Райкарда.

Летом 1992 года Анчелотти завершил карьеру игрока, и подался в тренеры. Первые три года в наставническом ремесле Карло входил в штаб Арриго Сакки в национальной сборной Италии, а затем принял приглашение о самостоятельной работе, возглавив «Реджану». Очень скоро Анчелотти позвали в «Парму», а затем в его карьере коуча начался этап работы исключительно с грандами – «Ювентус», «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария», «Наполи». С 2019 по 2021 годы Карло сделал небольшой перерыв на «Эвертон», где хорошо платили, но не имели столь высоких амбиций, к которым привык наставник, но затем Анчелотти опять пошел на повышение – в «Реал», где имеет контракт до лета следующего года.

В качестве наставника Анчелотти четыре раза приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов. Дважды Карло это удавалось проделать с «Миланом»: в сезоне-2002/03 в серии пенальти был обыгран «Ювентус», а в сезоне-2006/07 «россонери» в финале разобрались с «Ливерпулем» (2:1). Еще два топ-трофея континентального уровня Анчелотти добыл для клубного музея «Реала», когда в 2014-м «бланкос» в дополнительное время в крайне драматичном матче разбили земляков из «Атлетико» (4:1), а спустя восемь лет на «Стад де Франс» минимально обыграли «Ливерпуль» (1:0).

Выигрывал КЕЧ как футболист: с «Миланом» в сезонах-1988/89, 1989/90 и ЛЧ с «Аяксом» в сезоне-1994/95

Выигрывал ЛЧ как тренер: с «Барселоной» в сезоне-2005/06

Воспитаннику «Аякса» Франку Райкарду в статусе футболиста не посчастливилось застать золотые еврокубковые годы амстердамцев, однако выиграв множество национальных трофеев и Кубок обладателей кубков в 1987-м, хавбек покинул родину, а спустя время оказался в «Милане».

С «россонери» Райкард выиграл два Кубка европейских чемпионов, играя в одной команде с Карло Анчелотти. Но летом 1993-го Франк решил вернуться в родной «Аякс», чтобы завершить карьеру, и это ему удалось сделать триумфально. По итогам сезона-1994/95 именно амстердамцы стали победителями Лиги чемпионов, причем в решающем матче сошлись с экс-командой Райкарда «Миланом», и выиграли с минимальным счетом 1:0, благодаря мячу Патрика Клюйверта.

После ухода из футбола Райкард несколько лет занимался бизнесом, но затем принял приглашение войти в тренерский штаб Гуса Хиддинка в сборной Нидерландов, а после ЧМ-1998 возглавил национальную команду. Тренерская карьера Райкарда выдалась крайне неоднозначной: с одной стороны его команды часто демонстрировали «вкусный» и яркий футбол, но вот с результатом у них складывалось далеко не всегда…

Наибольшего триумфа на тренерской стезе Райкард достиг в «Барселоне» в период с 2003 по 2008 годы. За эту пятилетку Франк дважды приводил каталонцев к победам в Примере и в Суперкубке Испании, а в сезоне-2005/06 «блаугранас» стали триумфаторами Лиги чемпионов, обыграв в финале «Арсенал» (2:1).

После «Барселоны» Райкард возглавлял «Галатасарай» и сборную Саудовской Аравии, но нигде громких успехов не добился. В марте 2014 года нидерландский специалист заявил, что завершает тренерскую карьеру, хотя на тот момент ему был всего-то 51 год…

Выигрывал ЛЧ как футболист: с «Реалом» в сезоне-2001/02

Выигрывал ЛЧ как тренер: с «Реалом» в сезонах-2015/16, 2016/17, 2017/18

Зинедин Зидан являлся одним из лучших футболистов в конце «девяностых» и начале «нулевых». На клубном уровне он поиграл только за четыре команды – «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал». В двух последних выиграл большую часть своих трофеев времен игроцкой карьеры.

С «Ювентусом» Зидан дважды играл в финалах Лиги чемпионов, но в 1997-м туринцы проиграли дортмундской «Боруссии» (1:3), а в 1998-м в решающем матче уступили «Реалу» (0:1). Чтобы выиграть наконец «ушастого» французскому хавбеку потребовалось перейти в стан «бланкос», с которыми Зинедин в 2002-м обыграл «Байер» (2:1), причем самому Зидану удалось забить победный и невероятный по красоте мяч.

On this day, 21 years ago, Zinedine Zidane scored one of the best goals in the history of the Champions League against Bayer Leverkusen in the final.



Absolute rocket. 🚀pic.twitter.com/hCUPaQCeDU