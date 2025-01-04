Забил в первом же матче. Молодой талант Динамо сменит клуб

Украинский вингер «Динамо» Киев U-19 Андрей Маткевич сменит клуб, сообщает Динамомания.

По информации источника, 19-летний футболист перейдет в аренду в луганскую «Зарю», где проведет остаток сезона. Маткевич дебютировал за «Динамо» в чемпионате Украины U-19 23 августа 2022 года в матче против «Ингульца», в котором сразу отличился дебютным голом.

В текущем сезоне Андрей Маткевич провел 12 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стала известна фамилия игрока, пропустившего медосмотр с «Динамо».