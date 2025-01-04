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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 13:02 | Обновлено 04 января 2025, 13:23
1267
0

Забил в первом же матче. Молодой талант Динамо сменит клуб

Андрей Маткевич будет арендован луганской «Зарей»

04 января 2025, 13:02 | Обновлено 04 января 2025, 13:23
1267
0
Забил в первом же матче. Молодой талант Динамо сменит клуб
Динамомания. Андрей Маткевич

Украинский вингер «Динамо» Киев U-19 Андрей Маткевич сменит клуб, сообщает Динамомания.

По информации источника, 19-летний футболист перейдет в аренду в луганскую «Зарю», где проведет остаток сезона. Маткевич дебютировал за «Динамо» в чемпионате Украины U-19 23 августа 2022 года в матче против «Ингульца», в котором сразу отличился дебютным голом.

В текущем сезоне Андрей Маткевич провел 12 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стала известна фамилия игрока, пропустившего медосмотр с «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: Динамомания
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