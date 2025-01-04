Украина. Премьер лига04 января 2025, 12:43 | Обновлено 04 января 2025, 13:58
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Известно, кто из футболистов Динамо пропустил медосмотр
Владимир Шепелев не прошел медицинский осмотр перед зимними сборами
04 января 2025, 12:43 | Обновлено 04 января 2025, 13:58
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Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев пропустил медицинский осмотр с командой перед зимними сборами, сообщает «Динамо Киев от Шурика».
По информации источника, 27-летнего футболиста нет в списке тех, кто прошел проверку перед поездкой в Турцию.
Ранее сообщалось, что в киевском клубе не рассчитывают на двух футболистов, среди которых есть Владимир.
В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле.
Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» прошли медосмотр.
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