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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 12:43 | Обновлено 04 января 2025, 13:58
1206
1

Известно, кто из футболистов Динамо пропустил медосмотр

Владимир Шепелев не прошел медицинский осмотр перед зимними сборами

04 января 2025, 12:43 | Обновлено 04 января 2025, 13:58
1206
1
Известно, кто из футболистов Динамо пропустил медосмотр
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелев

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев пропустил медицинский осмотр с командой перед зимними сборами, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 27-летнего футболиста нет в списке тех, кто прошел проверку перед поездкой в Турцию.

Ранее сообщалось, что в киевском клубе не рассчитывают на двух футболистов, среди которых есть Владимир.

В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» прошли медосмотр.

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Владимир Шепелев Динамо Киев медосмотр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Динамо Киев от Шурика
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serhiy
Так ,вроді і Андрієвського не було .
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