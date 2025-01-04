Известно, кто из футболистов Динамо пропустил медосмотр

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев пропустил медицинский осмотр с командой перед зимними сборами, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 27-летнего футболиста нет в списке тех, кто прошел проверку перед поездкой в Турцию.

Ранее сообщалось, что в киевском клубе не рассчитывают на двух футболистов, среди которых есть Владимир.

В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» прошли медосмотр.