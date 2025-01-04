Динамо вышло из отпуска. Кто из футболистов прибыл на медосмотр?

4 января «Динамо» вышло из отпуска – футболисты прибыли в киевскую клинику «Добробут» для прохождения медосмотра.

Вместе с игроками клуба обследование пройдет и защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик, который пока не подписал полноценный контракт и находится на просмотре.

Кроме этого, к основной обойме присоединились несколько футболистов юношеской команды – Даниил Ищенко, Владислав Герич, Матвей Пономаренко, Вячеслав Суркис, Роман Саленко.

Список футболистов, которые прибыли на медосмотр:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис.

Защитники: Денис Попов, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Даниил Ищенко, Максим Дячук, Богдан Слюбик.

Полузащитники: Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Эдуардо Герреро, Владислав Герич.

Потенциальный новичок «Динамо» – защитник Име Окон – присоединится к «бело-синим» в Турции, где клуб и проведе учебно-тренировочные сборы.