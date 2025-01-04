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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 11:55 | Обновлено 04 января 2025, 12:45
1091
2

Динамо вышло из отпуска. Кто из футболистов прибыл на медосмотр?

Игроки киевского клуба утром, 4 января, посетили клинику «Добробут»

04 января 2025, 11:55 | Обновлено 04 января 2025, 12:45
1091
2
Динамо вышло из отпуска. Кто из футболистов прибыл на медосмотр?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

4 января «Динамо» вышло из отпуска – футболисты прибыли в киевскую клинику «Добробут» для прохождения медосмотра.

Вместе с игроками клуба обследование пройдет и защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик, который пока не подписал полноценный контракт и находится на просмотре.

Кроме этого, к основной обойме присоединились несколько футболистов юношеской команды – Даниил Ищенко, Владислав Герич, Матвей Пономаренко, Вячеслав Суркис, Роман Саленко.

Список футболистов, которые прибыли на медосмотр:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис.

Защитники: Денис Попов, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Даниил Ищенко, Максим Дячук, Богдан Слюбик.

Полузащитники: Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Эдуардо Герреро, Владислав Герич.

Потенциальный новичок «Динамо» – защитник Име Окон – присоединится к «бело-синим» в Турции, где клуб и проведе учебно-тренировочные сборы.

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Известно, кто из футболистов Динамо пропустил мед.осмотр
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Микола Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Дыряво с пердя🤣
Шлапарен очку срочно☝️ проверить на допинг с 🐄короваевым
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0
Falko
"Крім цього, до основної обойми приєдналися декілька футболістів юнацької команди Данило Іщенко, Владислав Герич, Матвій Пономаренко, В'ячеслав Суркіс."
А що, Саленко вже не гравець юнацької команди? )
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