Динамо вышло из отпуска. Кто из футболистов прибыл на медосмотр?
Игроки киевского клуба утром, 4 января, посетили клинику «Добробут»
4 января «Динамо» вышло из отпуска – футболисты прибыли в киевскую клинику «Добробут» для прохождения медосмотра.
Вместе с игроками клуба обследование пройдет и защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик, который пока не подписал полноценный контракт и находится на просмотре.
Кроме этого, к основной обойме присоединились несколько футболистов юношеской команды – Даниил Ищенко, Владислав Герич, Матвей Пономаренко, Вячеслав Суркис, Роман Саленко.
Список футболистов, которые прибыли на медосмотр:
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис.
Защитники: Денис Попов, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Даниил Ищенко, Максим Дячук, Богдан Слюбик.
Полузащитники: Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко.
Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Эдуардо Герреро, Владислав Герич.
Потенциальный новичок «Динамо» – защитник Име Окон – присоединится к «бело-синим» в Турции, где клуб и проведе учебно-тренировочные сборы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр дважды победил Тайсона Фьюри в 2024 году
Журналисты уверены, что второй бой украинского чемпиона с британцем не имеет смысла
А що, Саленко вже не гравець юнацької команди? )