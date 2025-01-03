Украина. Премьер лига03 января 2025, 16:23 | Обновлено 03 января 2025, 16:42
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На базе. Молодой защитник уже присоединился к Динамо
Богдан Слюбик находится на тренировочной базе киевлян
03 января 2025, 16:23 | Обновлено 03 января 2025, 16:42
806
3
Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик присоединился к киевскому «Динамо», сообщает Динамомания.
По информации источника, 20-летний футболист находится на тренировочной базе команды, откуда отправится на сборы киевлян Турцию, где тренерский штаб оценит его игру и примет решение о целесообразности подписания Богдана.
В текущем сезоне Богдан Слюбик провел 6 матчей на клубном уровне в Украинской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось о том, что стало известно имя молодого легионера, который пройдет просмотр в «Динамо».
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Комментарии 3
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Отлично!
будет львовская пара Слюбик - Михавко.
Надіюсь краще буде за сутолого і Михавко
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