На базе. Молодой защитник уже присоединился к Динамо

Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик присоединился к киевскому «Динамо», сообщает Динамомания.

По информации источника, 20-летний футболист находится на тренировочной базе команды, откуда отправится на сборы киевлян Турцию, где тренерский штаб оценит его игру и примет решение о целесообразности подписания Богдана.

В текущем сезоне Богдан Слюбик провел 6 матчей на клубном уровне в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что стало известно имя молодого легионера, который пройдет просмотр в «Динамо».